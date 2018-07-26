«Садовники» научат бесплатно играть в большой теннис

Запись на бесплатные занятия в секцию большого тенниса стартовала в центре досуга «Садовники» в среду, 25 июля.

Освоить этот вид спорта может любой желающий старше семи лет — занятия будут проводиться в разных возрастных категориях. Тренировки в центре досуга составили так, что воспитанники секции не только освоят базовые правила тенниса, но и займутся общей физической подготовкой, развитием скорости, реакции и выносливости.

«Мы постоянно следим за предложениями наших жителей, — рассказал нашему изданию представитель учреждения Михаил Ременников. — Потому что хотим стать лучше. Теперь, наконец, у нагатинцев есть прекрасная возможность познакомиться с олимпийским видом спорта бесплатно на оборудованном корте — начнутся занятия уже в начале августа».