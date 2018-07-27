Власти рассказали, какие улицы Воронежа перекроют на День ВМФ

В воскресенье, 29 июля с 7:00 до 15:00, ограничат проезд и парковку в районе Адмиралтейской площади, где будут праздновать День Военно-морского флота РФ

Как рассказали в пресс-службе мэрии, в это время запретят парковку машин на улице Софьи Перовской — напротив дома №20. А проезд закроют по Петровской набережной и улице Софьи Перовской — на участке от улицы Большой Стрелецкой до улицы Чернышевского.

Напомним, с 8:30 до 14:00 в акватории воронежского водохранилища развернутся соревнования по гребле на лодках «Дракон». Понаблюдать за «Петровской регатой» можно с набережной. В это же время на Адмиралтейской площади пройдет «День Нептуна», в рамках которого запланирована концертно-театрализованная программа и соревнования по армреслингу. Как отметят День ВМФ в других районах города, рассказываем здесь.