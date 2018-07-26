В Воронеже в День Военно-морского флота перекроют набережную

Ограничения будут действовать с 7:00 до 15:00. Городские власти перекроют участки Петровской набережной и улицы Софьи Перовской от улицы Большой Стрелецкой до улицы Чернышевского в День Военно-морского флота. Ограничения будут действовать с 7:00 до 15:00 воскресенья, 29 июля. На этих же участках будет запрещена парковка. Перекрытие движения связано с проведением Петровской регаты и мероприятий, посвящённых Дню Военно-морского флота, уточнили в городской администрации.