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В Воронеже в День Военно-морского флота перекроют набережную
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В Воронеже в День Военно-морского флота перекроют набережную 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Ограничения будут действовать с 7:00 до 15:00. Городские власти перекроют участки Петровской набережной и улицы Софьи Перовской от улицы Большой Стрелецкой до улицы Чернышевского в День Военно-морского флота. Ограничения будут действовать с 7:00 до 15:00 воскресенья, 29 июля. На этих же участках будет запрещена парковка. Перекрытие движения связано с проведением Петровской регаты и мероприятий, посвящённых Дню Военно-морского флота, уточнили в городской администрации.
Ко Дню ВМФ власти подготовили около 25 акций. Шествие ветеранов и военнослужащих начнётся в 10:00. Моряки пройдут от Кольцовского сквера по проспекту Революции и улице Степана Разина к набережной. В ходе шествия возложат памятные венки и цветы к могиле Неизвестного солдата и памятнику Петру I. Соревнования по гребле «Петровская регата» начнутся также в 10:00. Концерт «День Нептуна» стартует на Адмиралтейской площади в 11:00. Дарья Крымова
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