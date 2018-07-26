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В Ставрополе подорожает проезд в общественном транспорте
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В Ставрополе подорожает проезд в общественном транспорте 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Проезд в автобусах и маршрутках Ставрополя подорожает на три рубля, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе мэрии краевой столицы.
С инициативой о повышении цен вышли перевозчики.
Цены собирались поднять ещё 15 июля, но из-за проблем с документацией отложили повышение.
В региональной антимонопольной службе решили разобраться с ситуацией, потому что такие вопросы должна решать региональная тарифная комиссия.
Но ответа из мэрии пока нет.
Ранее сообщалось о том, что проезд в общественном транспорте Ставрополя один из самых дорогих на Северном Кавказе.
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