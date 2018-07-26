В Ставрополе подорожает проезд в общественном транспорте

Проезд в автобусах и маршрутках Ставрополя подорожает на три рубля, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе мэрии краевой столицы.

С инициативой о повышении цен вышли перевозчики.

Цены собирались поднять ещё 15 июля, но из-за проблем с документацией отложили повышение.

В региональной антимонопольной службе решили разобраться с ситуацией, потому что такие вопросы должна решать региональная тарифная комиссия.

Но ответа из мэрии пока нет.

Ранее сообщалось о том, что проезд в общественном транспорте Ставрополя один из самых дорогих на Северном Кавказе.