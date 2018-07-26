Выручка Hikvision выросла на 26,92%

Общий оборот компании Hikvision, ведущего мирового поставщика инновационных продуктов и систем безопасности, за 1-ое полугодие 2018 года составил 20,88 млрд юаней. Рост выручки в годовом исчислении составил 26,92%, а чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 4,15 млрд юаней — рост на 26,00%.

Первое полугодие 2018

Первое полугодие 2107

Рост в годовом исчислении (%)

Операционный доход (Юань)

20,875,758,224.63 16,447,539,736.52 26.92%

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров (Юань)

4,147,395,535.86 3,291,546,056.70 26.00%

Сегодня компания Hikvision продолжает свою работу по внедрению и развитию передовых технологий, продуктов и решений, делая упор на искусственный интеллект (AI), для обеспечения партнёров и конечных пользователей комплексными продуктовыми решениями. Одним из примеров является инфраструктура AI Cloud, которая была представлена на Всемирном саммите AI Cloud World в марте 2018 года в Ханчжоу и включает в себя создание экосистемы для ускорения развития технологий, приложений и услуг с использованием искусственного интеллекта.

Компания Hikvision сосредоточена на улучшении управленческой и операционной эффективности компании, а также на усилении канального маркетинга, проектных продаж и сотрудничества с технологическими партнёрами.

Для обеспечения ежегодного роста Hikvision продолжает развивать свою деятельность по всему миру, вкладывая большие инвестиции в развитие продаж, маркетинга и сервиса. В течение первой половины 2018 года компания создала более 10 новых региональных офисов за рубежом, что будет способствовать улучшению продаж, поставок и поддержки клиентов на локальных рынках.