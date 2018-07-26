Выручка Hikvision выросла на 26,92% 

Общий оборот компании Hikvision, ведущего мирового поставщика инновационных продуктов и систем безопасности, за 1-ое полугодие 2018 года составил 20,88 млрд юаней. Рост выручки в годовом исчислении составил 26,92%, а чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 4,15 млрд юаней — рост на 26,00%.
Первое полугодие 2018
Первое полугодие 2107
Рост в годовом исчислении (%)
Операционный доход (Юань)
20,875,758,224.63 16,447,539,736.52 26.92%
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров (Юань)
4,147,395,535.86 3,291,546,056.70 26.00%
Сегодня компания Hikvision продолжает свою работу по внедрению и развитию передовых технологий, продуктов и решений, делая упор на искусственный интеллект (AI), для обеспечения партнёров и конечных пользователей комплексными продуктовыми решениями. Одним из примеров является инфраструктура AI Cloud, которая была представлена на Всемирном саммите AI Cloud World в марте 2018 года в Ханчжоу и включает в себя создание экосистемы для ускорения развития технологий, приложений и услуг с использованием искусственного интеллекта.
Компания Hikvision сосредоточена на улучшении управленческой и операционной эффективности компании, а также на усилении канального маркетинга, проектных продаж и сотрудничества с технологическими партнёрами.
Для обеспечения ежегодного роста Hikvision продолжает развивать свою деятельность по всему миру, вкладывая большие инвестиции в развитие продаж, маркетинга и сервиса. В течение первой половины 2018 года компания создала более 10 новых региональных офисов за рубежом, что будет способствовать улучшению продаж, поставок и поддержки клиентов на локальных рынках.
Hikvision Hikvision — ведущий мировой поставщик инновационных продуктов и систем безопасности. Благодаря сильнейшей команде разработчиков и непрерывному внедрению инноваций компания на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции на рынке систем видеонаблюдения и безопасности. Комплексные продуктовые решения Hikvision включают в себя: системы видеонаблюдения, видеостены, СКУД, домофонию, охранные сигнализации. Hikvision продвигает ключевые технологии кодирования аудио и видео, обработки видеоизображения и хранения данных, а также такие перспективные технологии, как облачные вычисления, big data и deep learning (глубокое обучение). Помимо рынка видеонаблюдения Hikvision предлагает решения для умного дома, промышленной автоматизации и робототехники согласно своей долгосрочной стратегии развития. Глобальная сеть Hikvision представлена головным офисом в Китае и 37 торговыми представительствами в странах Европы, Азии и Америки. Для получения дополнительной информации перейдите на официальный сайт: hikvision.ru