UBS пересмотрит меры по борьбе с домогательствами после сообщения об изнасиловании сотрудницы

Швейцарский UBS планирует пересмотреть меры по борьбе с домогательствами в банке после появления информации об изнасиловании девушки-стажера сотрудником инвестиционного банка UBS, пишет Bloomberg , ссылаясь на анонимные источники.

«Этот случай глубоко расстроил нас, и, хотя мы не можем публично обсуждать его из-за конфиденциальности личных данных сотрудников, наш приоритет — всегда поддерживать наших людей и обеспечивать безопасную среду. После значимых случаев мы проводим проверку, и, если есть возможности для совершенствования мер по предотвращению харассмента, мы делаем это», — отметили в пресс-службе банка. UBS не уточнил, какие именно меры он планирует предпринять.

Предполагаемое изнасилование произошло в частной резиденции сотрудника банка UBS весной 2017 года. Пострадавшая не подала официальное заявление в полицию, сообщили источники, а сотрудник банка уволился в марте, через 5 месяцев после происшествия.

Источники Bloomberg отметили, что UBS рассмотрел этот случай и пытался найти личную переписку пострадавшей и ее коллеги, но так и не применил к сотруднику дисциплинарное взыскание, которое обычно включают в себя письмо работнику, слушание по делу и решение о наказании вплоть до увольнения. Финансовые компании могут также сообщать о подобных случаях регулятору.