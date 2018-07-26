Аналитики объяснили сокращение вложений России в гособлигации США геополитикой

МОСКВА , 26 июля. / ТАСС /. Более чем трехкратное сокращение вложений России в казначейские облигации США в мае — следствие роста геополитических рисков. Оно вписывается в мировую тенденцию по снижению доли этих бумаг на фоне повышения ставки ФРС , считают экономисты.

Россия в мае сократила объем вложений в ценные бумаги американского правительства до $14,9 млрд, свидетельствуют данные министерства финансов США , опубликованные 18 июля. В апреле эта сумма составляла $48,7 млрд Таким образом, Россия больше не входит в число первых 30 стран по объему инвестиций в госбумаги США, которые в апреле в очередной раз ввели новые санкции против РФ. Сейчас на 30-м месте в списке находится Чили с объемом вложений в мае в $30,2 млрд

Геополитика и новые риски

Международные резервы ЦБ в иностранных валютах и золоте за 2017 год, по данным Банка России, увеличились на $48,3 млрд и составили $437,8 млрд При этом в географической разбивке активов в резервах ЦБ первое место по итогам 2017 года занимали бумаги США (29,9% от общего объема активов), Германия шла на втором месте (13,6%), а на третьем — Франция (10,1%).

Регулятор раскрывает информацию о валютной структуре резервов с полугодовой задержкой, поэтому сейчас нельзя понять, в какие активы перешли деньги после продажи американских казначейских облигаций.

Тем не менее, по оценкам аналитиков, с учетом геополитических рисков и санкций, решение ЦБ РФ о снижении доли гособлигаций США в международных резервах является вполне обоснованным.

"Абсолютно логичный шаг с точки зрения оценки возможных рисков, связанных с удержанием этих позиций. ЦБ не сказал, куда именно он разместил, нельзя сказать, во что он переложился. Здесь можно только гадать, но помимо США, есть целый ряд инструментов: канадские, британские, немецкие", — сказал ТАСС директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин

"Вариантов на самом деле масса. Доходность там везде, скорее всего, ниже будет, в отличие от доллара, — в евро, например. Но золотовалютные резервы в первую очередь не для зарабатывания денег, это такой временный вклад валютной ликвидности, который может долго удерживаться. И надо понимать, что золотовалютные резервы никуда особо нельзя направить, кроме как на поддержание курса национальной валюты в тяжелых ситуациях. Понимая, для чего нужны золотовалютные резервы, чтобы они сохраняли свой смысл, риск какой-либо блокировки счетов, предположим, должен быть минимальным. Поэтому в связи с геополитическими вещами ЦБ делает шаги, чтобы эти риски в случае чего сгладить", — поясняет Брагин.

6 апреля США ввели против России новые санкции, обрушив российские ценные бумаги и ослабив рубль.

UC Rusal. Под апрельские санкции США подпали 38 юридических и физических лиц, включая российских чиновников и крупных бизнесменов. Сильнее всего американские ограничения отразились на Олеге Дерипаске — из 12 частных компаний, подпавших под санкции, восемь принадлежат ему, в том числе публичные En+

Бегство от санкций

Решение США вызвало резкий рост волатильности на всем российском рынке. В первый рабочий день после введения санкций — 9 апреля — российские индексы Мосбиржи и РТС падали на 10%, а на неделе после объявления о новых рестрикциях США рубль опускался ниже уровня в 65 рублей за доллар и 80 рублей за евро.

Денис Порывай. "Разные есть гипотезы. Возможно, что такое резкое сокращение (вложений России и американские гособлигации — прим. ТАСС) обусловлено опасениями санкций. Видимо, вспоминается иранская тема, чтобы обезопасить от подобного развития событий, выводят активы из американских юрисдикций", — сказал аналитик, старший вице-президент Райффайзенбанка

По его мнению, альтернативными бумагами являются гособлигации развитых стран в евро или иенах.

Глобальный тренд

Отчасти сокращение вложений ЦБ РФ в казначейские облигации минфина США связано с глобальной тенденцией на снижение вложений в гособлигации США в ожидании повышения базовой процентной ставки ФРС, полагает главный экономист ИК «Ренессанс Капитал» по России и СНГ Олег Кузьмин

"Второй момент связан с тем, что какие-то геополитические риски переоцениваются и Россия сокращает объем вложений в американские госбумаги", — говорит он.

"Альтернатива — это европейские государственные долговые бумаги, например Франции, Германии, и золото", — считает Кузьмин.

Последние данные о трансграничном движении капитала указывают на то, что в апреле и мае правительства зарубежных стран в целом выступали чистыми продавцами казначейских обязательств США. Однако при этом коридор месячных изменений доходности 10-летних казначейских облигаций США близок к рекордно низкому показателю с 1973 года.

Иностранные государства владели в мае 2018 года ценными бумагами США на общую сумму в $6,213 трлн, тогда как в апреле 2018 года показатель составлял $6,169 трлн. Американскими гособлигациями владеют иностранные юридические и физические лица, а также компании, фонды и частные инвесторы. Торговля ими позволяет правительству США осуществлять государственные расходы в условиях большого бюджетного дефицита. Американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными ценными бумагами из тех, что продаются на мировом финансовом рынке, хотя и не самыми прибыльными.

"Учитывая расхождения в монетарной политике США и других ведущих стран в сочетании с растущим притоком капитала в США, оказывающим поддержку доллару, основная угроза для финансовых рынков состоит в том, что тенденция к укреплению доллара может выйти из-под контроля", — пишет экономист "ВТБ Капитал" Нил Маккиннон в аналитическом обзоре.

По его мнению, укрепление доллара негативно отражается на состоянии развивающихся экономик, особенно стран со слабым платежным балансом и высоким уровнем долларового долга. «На самом деле, в зоне риска оказываются даже страны с низким уровнем внешнего долга, такие как Россия: согласно последним данным минфина США о трансграничном движении капитала (Treasury International Capital, TIC), за последние несколько месяцев Россия значительно сократила инвестиции в казначейские обязательства США, что могло быть сделано с целью формирования дополнительных валютных резервов для проведения валютных интервенций, что, возможно, объясняет относительную устойчивость рубля», — полагает экономист.