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Крымские аграрии получат 45 млн руб компенсации за подорожавшее топливо
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Крымские аграрии получат 45 млн руб компенсации за подорожавшее топливо 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. Правительство Республики окажет финансовую поддержку крымским аграриям из-за удорожания ГСМ. На эти цели планируется выделить 45 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.
По словам главы ведомства Андрея Рюмшина, помощь будет выплачиваться сельхозтоваропроизводителям из расчета 80 рублей на один гектар уборочной площади.
"На сегодня уже поступило 16 пакетов документов на сумму 1 660 856 рублей. Прием документов продолжается", — сказал министр.
На такой шаг власти пошли из-за резкого роста цен на горюче-смазочные материалы с целью не допустить срыва проведения уборочных и осенних полевых работ под урожай будущего года.
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