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В Саратовскую область пытались провезти две тонны опасного лука из Казахстана
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В Саратовскую область пытались провезти две тонны опасного лука из Казахстана 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Сотрудники Пограничного Управления по Саратовской области остановили автомобиль из Казахстана, в котором находилось две тонны лука высокого фитосанитарного риска. Об этом сегодня сообщает Россельхознадзор.
Машину задержали на контрольном пункте «Озинки». В ходе осмотра установлено, что ввозимая продукция была сомнительного качества. У перевозчиков отсутствовали сопроводительные документы и фитосанитарный сертификат. Представители таможни запретили перевозку данного груза через границу. Партия отправилась обратно в Казахстан. Также в отношении перевозчика было возбуждено дело об административном нарушении.
Напомним, недавно на границе с Казахстаном был задержан грузовик с контрафактными духами из Ирана. Всего изъято 70 тысяч флаконов.
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