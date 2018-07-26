В Саратовскую область пытались провезти две тонны опасного лука из Казахстана 

Сотрудники Пограничного Управления по Саратовской области остановили автомобиль из Казахстана, в котором находилось две тонны лука высокого фитосанитарного риска. Об этом сегодня сообщает Россельхознадзор.
Машину задержали на контрольном пункте «Озинки». В ходе осмотра установлено, что ввозимая продукция была сомнительного качества. У перевозчиков отсутствовали сопроводительные документы и фитосанитарный сертификат. Представители таможни запретили перевозку данного груза через границу. Партия отправилась обратно в Казахстан. Также в отношении перевозчика было возбуждено дело об административном нарушении.
Напомним, недавно на границе с Казахстаном был задержан грузовик с контрафактными духами из Ирана. Всего изъято 70 тысяч флаконов.