В Саратовскую область пытались провезти две тонны опасного лука из Казахстана

Сотрудники Пограничного Управления по Саратовской области остановили автомобиль из Казахстана , в котором находилось две тонны лука высокого фитосанитарного риска. Об этом сегодня сообщает Россельхознадзор

Машину задержали на контрольном пункте «Озинки». В ходе осмотра установлено, что ввозимая продукция была сомнительного качества. У перевозчиков отсутствовали сопроводительные документы и фитосанитарный сертификат. Представители таможни запретили перевозку данного груза через границу. Партия отправилась обратно в Казахстан. Также в отношении перевозчика было возбуждено дело об административном нарушении.