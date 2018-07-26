«Остался только один»: в Волгоградской области определяют мусорного оператора

Только один кандидат на роль мусорного короля региона остался при вскрытии конвертов на конкурсе по определению оператора твёрдых коммунальных отходов в Волгоградской области . Второй кандидат, связанное с группой «Чистый город» ООО «Волга-Бизнес», свою заявку отозвало.

Весь мусор в Волгоградской области решили отдать концессиям

Проблему незаконных свалок, вывоза и переработки мусора правительство России решило переложить на региональных операторов по работе с твёрдыми коммунальными отходами. Аукционы на их определение должны были пройти еще до 1 мая, а выбранные концессионеры возьмут под контроль весь мусорный рынок с 2019 года. Как посчитали разработчики мусорной реформы, в год среднестатистический россиянин оставляет после себя три кубометра отходов. При этом чёткую систему расчёта оплаты за него пока не внедрили.

— В различных районах Волгоградской области налог на вывоз мусора считается из расчёта метража жилья или по фиксированной стоимости с учётом количества проживающих в домах и квартирах граждан, — сообщили V1.ru в областной администрации. — Предполагается, что концессионер будет взимать с волгоградцев деньги по установленным тарифам.

Весной желание спасти регион от свалок и мусора выразили две крупные компании. Одна из них, ООО «Управление отходами — Волгоград», оказалась связана с двумя уже действующими в Волгоградской области концессиями: «Концессией теплоснабжения» и «Концессией водоснабжения». Головная компания АО «Управление отходами» зарегистрирована в столице. Учредители фирмы — Юрий Сизов с 49% акций и ООО «АЛОР+» с 51%. Юрий Сизов также занимает пост председателя совета директоров ООО «Концессии водоснабжения», находящегося под влиянием инвестиционной компании ЗАО ИК «Лидер».

—Сейчас группа реализует 10 концессионных проектов в восьми регионах России : в Саратовской, Волгоградской, Нижегородской, Мурманской, Архангельской, Челябинской областях, Республике Чувашия Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на сумму около 10 миллиардов рублей с потенциалом привлечения инвестиций в новые проекты с охватом до 20 регионов на сумму до 80 миллиардов. — рассказали V1.ru в пресс-службе компании.

Одной из компаний руководит экс-глава комитета природных ресурсов области Полина Вергун

Вторым претендентом на корону мусорного короля Волгоградской области выступило ООО «Спецпроект». Компания входит в группу компаний «Чистый город» под управлением бывшего председателя комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области Полины Вергун.

Республика Адыгея, Краснодарский край. — Компании, находящиеся под управлением ГК «Чистый город», входят в число первопроходцев по реформированию системы обращения с отходами, — сообщили в компании. — ГК «Чистый город» получила статус регионального оператора по обращению с отходами в 13 территориальных зонах семи субъектов страны: Астраханская, Ростовская, Архангельская, Брянская области, Республика Калмыкия

Ранее интересы Полины Вергун и её конкурентов в конкурсе по выбору концессионера ТКО уже сталкивались. Будучи председателем облкомприроды она добилась в 2015 году привлечения ООО «Управление отходами Волгоград» к административной ответственности за грубые нарушения законодательства. Вскоре после этого чиновница ушла в декрет, а затем в отставку.

Обе компании на мусорном рынке Волгограда существуют уже давно. ГК «Чистый город» обслуживает центральные и северные районы Волгограда, а компания «Управление отходами — Волгоград» занимается мусором на юге города.

19 апреля, руководитель группы компаний «Чистый город» Полина Вергун записала видеообращение, в котором заявила о возможности провокаций по отношению к ней и её близких.

Полина Вергун заявила о возможных провокациях

— В настоящий момент в сфере обращения с отходами идет глобальное реформирование, — заявила в своем обращении Полина Вергун. — Весь чёрный рынок, который сейчас существует, должен уйти. Мы должны в рамках данной реформы сделать так, чтобы мусор вывозился только на законные объекты. Чтобы появлялись легальные полигоны и сортировочные станции в стране… В ряде регионов мы уже развиваем эту конструкцию. То, что мы делаем, очень не нравится представителям черного рынка зарабатывающего на загрязнении окружающей среды. В настоящее время мы готовимся к участию в конкурсе на территории Волгоградской области. При этом мы понимаем, что очень многие недовольны нашей возможной победой. У нас есть информация, что в ближайшее время в отношении компании «Чистый город», а также в отношении моих близких будут проводиться провокации, в том числе и с привлечением правоохранительных органов . Нас это не остановит. Мы будем двигаться дальше, и делать этот рынок прозрачным.

Игоря Исаева теперь ищут по всему миру

На следующий день после громкого видео ушёл в отставку руководитель Нижне-Волжского управления Ростехнадзора Игорь Исаев, который находится в тёплых дружеских отношениях с Полиной Вергун. 26 апреля на него было заведено уголовное дело по подозрению в получении взяток за «общее покровительство» во время работы на высоком посту.

Обе компании-участницы по выбору регоператора пожаловались друг на друга, считая, что конкурент нарушил условия проведения конкурса.

Волгоградский УФАС также нашел нарушения у обоих участников. Антимонопольщики признали недостаточным финансовое обеспечение заявки ООО «Управление отходами — Волгограда», ссылавшейся на банковскую гарантию.

— В заявке ООО «Спецпроект» содержались недостоверные сведения о возможности использования компанией транспортных средств при осуществлении деятельности в качестве регионального оператора, — сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства службы.

Конкурс был признан несостоявшимся. Администрация Волгоградской области объявила новый аукцион. В правительстве РФ выразили недовольство срывов сроков определения регионального мусорного оператора. В новом конкурсе по определению мусорного оператора, результаты которого будут известны 31 июля, фактически подали заявки всё те же компании. ООО «Волга-Бизнес» выступило от ГК «Чистый Город», а со стороны УК «Лидер» — ООО «Управление отходами».

В Волгоградской области нелегальные свалки есть почти на каждом пустыре

На фоне объявления повторного конкурса, 10 июля был объявлен в международный розыск экс-глава Ростехнадзора Игорь Исаев. А во время вскрытия конвертов 23 июля, ООО «Волга-Бизнес» отозвало свою заявку.

Как сообщили в пресс-службе ГК «Чистый Город», такое решение связано с желанием компании переключить свои усилия на строительство полигонов и сортировочных комплексов в Волгоградской области.

— Волгоградская область уже выбилась из графика по реформированию отрасли обращения с отходами, а на подготовку к деятельности регионального оператора (строительство недостающих объектов, выбор операторов по транспортированию, формирование графиков и маршрутов, в том числе, на территории сельских поселений, определение типов вывоза, инвентаризация, формирование клиентской базы, закупка техники, формирование обособленных подразделений и других) остаются крайне сжатые сроки. Мы не были уверены, что кто-то ещё, кроме нас, рискнет взять на себя такую ответственность, — сообщили в компании. — Поэтому решили подстраховать область. Но учитывая, что в самый последний момент о себе заявил другой участник, который также работает на территории Волгоградской области, мы решили забрать заявку и предоставить возможность региону оперативно определиться с единым оператором, а самим продолжить деятельность в рамках инвестиционного соглашения по возведению ключевых инфраструктурных объектов — полигонов, сортировочных комплексов, перегрузочных мощностей. При правильном распределении обязанностей между инвестором и региональным оператором область имеет шанс выстроить систему обращения с отходами в субъекте без коллапсов и в короткие сроки, так как новая реформа должна начать функционировать в полную силу уже с 1 января 2019 года.

Отзыв заявки ООО «Волга-Бизнес» не является основанием для отмены конкурса. Поэтому оператором ТКО в Волгоградской области, если не будет выявлено серьёзных нарушений в поданной документации, 31 июля будет объявлено ООО «Управление отходами».