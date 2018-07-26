AB InBev реформирует глобальный маркетинг 

Пивоваренная компания AB InBev начала перестановки в своем маркетинговом отделе. Новым директором по маркетингу стал Педро Орп, руководитель инвестиционного подразделения ZX Ventures, которое вкладывается в крафтовое и домашнее пивоварение, а также в ecommerce. Поскольку он будет совмещать обязанности, то официально его должность называется Chief Marketing and ZX Ventures Officer, сообщает пресс-служба концерна.
Реорганизация направлена на увеличение общего объёма продаж и стоимости компании. В частности, AB InBev сократила количество географических зон — с 9 до 6. Теперь бизнес пивоваренного гиганта разделен на Северную/Среднюю/Южную Америку, Европу, Африку и Азиатско-Тихоокеанский регион. Эти и другие изменения вступят в силу с 1 января 2019 года.
Новая структура управления по зонам
Мигель Патрисио, который занимал должность CMO, теперь будет отвечать за глобальные спецпроекты на посту Chief Special Global Projects — Marketing и подчиняться напрямую гендиректору AB InBev Карлосу Брито. Кроме того, компания создала две новые должности, которые тоже будут подчиняться CEO. Это директор по безалкогольным напиткам (Chief Non-Alcohol Beverages Officer), на которые приходится более 10% производства, и директор по собственной рознице (Chief Owned-Retail Officer).
Ad Age отмечает, что перестройка маркетингового отдела потребовалась после завершения Чемпионата мира по футболу. AB InBev заметно увеличила расходы в первом полугодии, что сказалось на ее квартальных результатах — прибыль компании выросла на 7% вместо ожидаемых 8%. Теперь производитель пытается сократить издержки.
Напомним, флагманский бренд Budweiser запускал масштабную рекламную кампанию к ЧМ-2018 в России, где главным конкурентом AB InBev считается датская Carlsberg. Кампания Light Up the FIFA World Cup — крупнейшая в истории AB InBev — была призвана «отразить энергетику крупнейшего спортивного события в мире и стремление бренда поддержать болельщиков». Пивоваренный концерн предвидел негативное влияние мундиаля на финансовые показатели и оценивал его в 0,5−1 п.п., сообщает Bloomberg.