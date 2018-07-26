AB InBev реформирует глобальный маркетинг

Пивоваренная компания AB InBev начала перестановки в своем маркетинговом отделе. Новым директором по маркетингу стал Педро Орп, руководитель инвестиционного подразделения ZX Ventures, которое вкладывается в крафтовое и домашнее пивоварение, а также в ecommerce. Поскольку он будет совмещать обязанности, то официально его должность называется Chief Marketing and ZX Ventures Officer, сообщает пресс-служба концерна.

Реорганизация направлена на увеличение общего объёма продаж и стоимости компании. В частности, AB InBev сократила количество географических зон — с 9 до 6. Теперь бизнес пивоваренного гиганта разделен на Северную/Среднюю/Южную Америку, Европу, Африку и Азиатско-Тихоокеанский регион. Эти и другие изменения вступят в силу с 1 января 2019 года.

Новая структура управления по зонам

Мигель Патрисио, который занимал должность CMO, теперь будет отвечать за глобальные спецпроекты на посту Chief Special Global Projects — Marketing и подчиняться напрямую гендиректору AB InBev Карлосу Брито. Кроме того, компания создала две новые должности, которые тоже будут подчиняться CEO. Это директор по безалкогольным напиткам (Chief Non-Alcohol Beverages Officer), на которые приходится более 10% производства, и директор по собственной рознице (Chief Owned-Retail Officer).

Ad Age отмечает, что перестройка маркетингового отдела потребовалась после завершения Чемпионата мира по футболу. AB InBev заметно увеличила расходы в первом полугодии, что сказалось на ее квартальных результатах — прибыль компании выросла на 7% вместо ожидаемых 8%. Теперь производитель пытается сократить издержки.