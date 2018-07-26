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Вопросы развития рынка золота обсудили на China Gold Congress and Expo 2018
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Вопросы развития рынка золота обсудили на China Gold Congress and Expo 2018 

Министерство промышленности и торговли РФ 1 час назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
Пекин, 24 июля. — Представитель Министерства промышленности и торговли Российской Федерации принял участие в работе China Gold Congress and Expo 2018 в Пекине. Организаторы конференции — China Gold Association (Всекитайской Золотой Ассоциации) и World Gold Council (Мировой Совет по Золоту).
В работе мероприятия также приняли участие ведущие представители китайской и мировой золотодобычи, включая специалистов производственной, финансовой и научной сфер деятельности. В программе конгресса обсуждались вопросы развития рынка золота, новых технологий добычи и извлечения металла, аппаратурного оформления процессов, внедрения инноваций и привлечения инвестиций.
«Уверены, что конгресс будет способствовать открытию новой страницы в укреплении двусторонних партнерских отношений России и Китая, особенно в рамках инициативы «Щёлковый путь», — отметил представитель Минпромторга России, выступая на сессии «Горное дело в России».
Во время мероприятия состоялись встречи и переговоры с представителями China Gold Association и World Gold Council, в дискуссиях приняли участие представители российских организаций, занятых в отрасли геологоразведки, добычи и производства драгоценных металлов.
Сhina Gold Congress and Expo 2018 официально поддерживается Правительством Китая и международными государственными структурами.
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