Вопросы развития рынка золота обсудили на China Gold Congress and Expo 2018

Пекин, 24 июля. — Представитель Министерства промышленности и торговли Российской Федерации принял участие в работе China Gold Congress and Expo 2018 в Пекине. Организаторы конференции — China Gold Association (Всекитайской Золотой Ассоциации) и World Gold Council (Мировой Совет по Золоту).

В работе мероприятия также приняли участие ведущие представители китайской и мировой золотодобычи, включая специалистов производственной, финансовой и научной сфер деятельности. В программе конгресса обсуждались вопросы развития рынка золота, новых технологий добычи и извлечения металла, аппаратурного оформления процессов, внедрения инноваций и привлечения инвестиций.

«Уверены, что конгресс будет способствовать открытию новой страницы в укреплении двусторонних партнерских отношений России Китая , особенно в рамках инициативы «Щёлковый путь», — отметил представитель Минпромторга России, выступая на сессии «Горное дело в России».

Во время мероприятия состоялись встречи и переговоры с представителями China Gold Association и World Gold Council, в дискуссиях приняли участие представители российских организаций, занятых в отрасли геологоразведки, добычи и производства драгоценных металлов.

Сhina Gold Congress and Expo 2018 официально поддерживается Правительством Китая и международными государственными структурами.