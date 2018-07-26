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Мэр Саратова встретился с «обманутыми» дольщиками
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Мэр Саратова встретился с «обманутыми» дольщиками 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В городской администрации состоялась встреча главы Саратова Михаила Исаева с «обманутыми» дольщиками так называемых «проблемных» домов четвертой группы, сообщает мэрия.
На встрече, длившейся более трех часов, был рассмотрен ряд острых вопросов, связанных с достройкой домов Фонда жилищного строительства (проспект Строителей, Ильинский проезд, пересечение ул. Политехнической и 2-го Товарного проезда), а также домов ЖСК «Времена года», «Федоровская, 6», и «Капитель‑2002».
Каждый случай был детально разобран, намечены пути выхода из кризисной ситуации. Михаил Исаев заверил пришедших на встречу в том, что будет лично следить за ходом событий и оказывать всяческую поддержку людям, оказавшимся в непростой ситуации.
Поиск инвесторов стал общим объединяющим моментом и единственным выходом для окончания строительства данных домов. В некоторых случаях, как, например, с домом, расположенным на пересечении Политехнической и 2-го Товарного проезда, наблюдаются проблемы с земельными участками, которые нужно решить прежде, чем появится инвестор. В этих целях администрацией города запланировано проведение совещания с участием представителей структурных (профильных) подразделений, уполномоченных лиц Фонда, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра).
Еще одним фактором, препятствующим окончанию строительства, стало желание некоторых дольщиков покинуть кооперативы. Михаил Исаев предложил инициативной группе граждан, не сумевшей достигнуть договоренности с вышеуказанными дольщиками, свою помощь в переговорах. Для этих целей было запланировано выделить отдельную встречу.
Глава города также призвал пришедших на встречу дольщиков рассмотреть вопрос организации охраны своих объектов, чтобы предотвратить расхищение строительных материалов и разбор уже имеющихся фрагментов дома к моменту продолжения строительства.
В заключение встречи дольщики поблагодарили Михаила Исаева за конструктивный диалог и, в отдельных случаях, за оказанную помощь с оформлением некоторых земельных участков.
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