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Самолет Air China вернулся в аэропорт вылета из-за террористической угрозы
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Самолет Air China вернулся в аэропорт вылета из-за террористической угрозы 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Самолет Air China, выполнявший рейс из Парижа в Пекин, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за информации о террористической угрозе, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление авиаперевозчика.
"Авиакомпания получила подозрительное сообщение о возможной террористической угрозе, в целях обеспечения безопасности, рейс CA876 вернулся обратно в аэропорт Парижа, находившиеся на борту люди и сам самолет не пострадали", — сообщила авиакомпания.
В аэропорту имени Шарля де Голля подтвердили инцидент, но не смогли сообщить подробности.
"Я могу вам подтвердить, что самолет, о котором вы говорите, действительно развернулся в Париж. Более того, он уже приземлился. Причину такого происшествия я сообщить не могу", — сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Tajik Air, направлявшийся из Москвы в Худжанд, экстренно сел в столичном аэропорту Домодедово.
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