Самолет Air China вернулся в аэропорт вылета из-за террористической угрозы

Самолет Air China, выполнявший рейс из Парижа в Пекин, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за информации о террористической угрозе, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление авиаперевозчика.

"Авиакомпания получила подозрительное сообщение о возможной террористической угрозе, в целях обеспечения безопасности, рейс CA876 вернулся обратно в аэропорт Парижа, находившиеся на борту люди и сам самолет не пострадали", — сообщила авиакомпания.

В аэропорту имени Шарля де Голля подтвердили инцидент, но не смогли сообщить подробности.

"Я могу вам подтвердить, что самолет, о котором вы говорите, действительно развернулся в Париж. Более того, он уже приземлился. Причину такого происшествия я сообщить не могу", — сказали в пресс-службе.