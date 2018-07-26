Изменились часы работы храма блаженной Матроны Московской на Дмитровке

В храме блаженной Матроны Московской на Дмитровке изменилось расписание работы. Об этом сообщается на официальном сайте храма.

«В будние дни, когда нет богослужений, наш храм открыт для посещения с 10.00 до 19.00», — говорится в сообщении.

Когда в храме ведутся богослужения, он открыт с 7.30 или 8.00 в зависимости от расписания. Получить подробную информацию и уточнить расписание богослужений можно по телефону 8 (966) 121-45-41.

Напомним, храм располагается по адресу улица Софьи Ковалевской, строение 14а. (ео)