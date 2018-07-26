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В поликлинике на улице Грекова прочтут лекцию о гепатите
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В поликлинике на улице Грекова прочтут лекцию о гепатите 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
В филиале №4 ГП №218 (ул. Грекова, д. 12) пройдет лекция о гепатите. Акция организована ко Всемирному дню борьбы с гепатитом и пройдет в ряде столичных поликлиник.
Так, в 11.00 начнется лекция «Гепатиты: знать и не бояться». А часом позже, в 12.00, можно будет посетить лекцию «Гепатиты: актуальная вакцинопрофилактика». Посетители узнают, как сохранить здоровье печени и как помочь тем, кто уже заболел.
Вместе с тем в столице запущена тематическая горячая линия. Задать вопросы о профилактике гепатитов можно по номеру 8 (499) 194-27-74. Она работает до 27 июля с 9.00 до 16.00. (иб)
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