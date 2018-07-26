18 июля 2018 года в 19:00 на территории театра «Вернадского, 13», расположенного по адресу: проспект Вернадского, дом 13, состоится встреча…

С 10 по 22 августа в Москве уже в восьмой раз пройдет фестиваль исторических реконструкций «Времена и эпохи». В этом году организаторы мероприятий подготовили более 100 мастер-классов. Об этом сообщает портал mos.ru.

На площадке «Заря человечества» (Петровский бульвар) можно будет смастерить керамическую посуду и светильники, а потом забрать их с собой. Основам плотницкого дела и азам каллиграфии детей и взрослых обучат на площадке «Великое посольство Петра» (Покровский бульвар). Здесь же гости смогут запечатать документ сургучной печатью и попробовать свои силы в качестве работников чеканного цеха: мастера покажут, как изготовить копейку Петровской эпохи на вальцовочном станке. На мастер-классе по парикмахерскому искусству расскажут, как в старину изготавливали, завивали и пудрили парики. Посетители сами попробуют создать модную прическу конца XVII — начала XVIII века.

Стоит отметить, что в разных частях Москвы будет работать 30 площадок, на которых свои программы представят российские и европейские клубы реконструкторов. Они воссоздадут разные исторические эпохи — от каменного до конца XX века.