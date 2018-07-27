Познакомиться с экспонатами вашингтонских музеев и галерей можно будет на лекции проекта «Лувр на диване»

Традиционная лекция проекта «Лувр на диване» пройдет в Московском культурном центре «Северное Чертаново» в воскресенье, 29 июля.

«Лувр на диване» — это мультимедийный проект, который курирует режиссер учреждения Наталия Якушева. В роли спикера выступает искусствовед Татьяна Быковская

— Мы с вами окажемся в музеях США , и наш лектор Татьяна Быковская, профессиональный искусствовед, расскажет вам о тех картинах, экспонатах, которые в них выставлены. Мы приглашаем вас принять участие, — обратилась к жителям района на одной из встреч с главой управы менеджер направления творческого развития МКЦ «Северное Чертаново» Татьяна Колотилова.

А именно лектор поможет своим слушателям перенестись в Вашингтонскую национальную галерею, Смитсоновский музей американского искусства и познакомиться с Собранием Филлипса. Татьяна Быковская не просто расскажет об экспонатах — она научит читать картины и язык живописи, скульптуры и архитекторы.

— На «Лувре на диване» каждый желающий может прикоснуться к искусству, — поделилась PR-менеджер центра Юлия Филиппова

Во время лекции также все участники напишут арт-диктанты — для проверки знаний.

Начало в 12:00. Нужна регистрация по ссылке.

Фото: Википедия

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/07/27/43182/