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В администрации Сочи правоохранители провели выемку документов
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В администрации Сочи правоохранители провели выемку документов 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
СОЧИ, 26 июл — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов в земельном комитете администрации Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
"Двадцать шестого июля в здании администрации города проводилась выемка документов в земельном комитете. Работали сотрудники правоохранительных органов", — сказал собеседник.
"В рамках какого дела проводилось данное мероприятие, нам неизвестно. Также мы не располагаем информацией по поводу арестов и задержаний", — добавили в мэрии.
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