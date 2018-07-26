Суд перенес рассмотрение иска жителей Красногорска к минэкологии Подмосковья на сентябрь

КРАСНОГОРСК / Московская область /, 26 июля. / ТАСС /. Красногорский городской суд Московской области перенес разбирательство по иску жителей Московской области к министерству экологии региона и Альтернативной генерирующей компании-1 (АГК-1) об экспертизе мусоросжигательного завода в связи с занятостью АГК-1 в других тяжбах в арбитражном суде, передает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания.

"Дело откладывается на 20 сентября, 16:00", — огласила решение судья.

Представители компании не присутствовали на заседании, однако в картотеке арбитражных дел есть информация о наличии в производстве Арбитражного суда Московской области иска межрегиональной общественной благотворительной организацией «Общество защиты прав потребителей и охраны окружающей среды „Принципъ“ к АГК-1, а также наличие другой судебной тяжбы в производстве Десятого арбитражного апелляционного суда между НП „Эмассерт“ и компанией.

Ранее восемь жителей Красногорска подали в суд иск к министерству экологии и природопользования Московской области и ООО „АГК-1“ с требованием признать наличие нарушений в проведенной государственной экологической экспертизе мусоросжигательного завода, который планируется построить в Воскресенске