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Суд перенес рассмотрение иска жителей Красногорска к минэкологии Подмосковья на сентябрь
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Суд перенес рассмотрение иска жителей Красногорска к минэкологии Подмосковья на сентябрь 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОГОРСК /Московская область/, 26 июля. /ТАСС/. Красногорский городской суд Московской области перенес разбирательство по иску жителей Московской области к министерству экологии региона и Альтернативной генерирующей компании-1 (АГК-1) об экспертизе мусоросжигательного завода в связи с занятостью АГК-1 в других тяжбах в арбитражном суде, передает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания.
"Дело откладывается на 20 сентября, 16:00", — огласила решение судья.
Представители компании не присутствовали на заседании, однако в картотеке арбитражных дел есть информация о наличии в производстве Арбитражного суда Московской области иска межрегиональной общественной благотворительной организацией «Общество защиты прав потребителей и охраны окружающей среды „Принципъ“ к АГК-1, а также наличие другой судебной тяжбы в производстве Десятого арбитражного апелляционного суда между НП „Эмассерт“ и компанией.
Ранее восемь жителей Красногорска подали в суд иск к министерству экологии и природопользования Московской области и ООО „АГК-1“ с требованием признать наличие нарушений в проведенной государственной экологической экспертизе мусоросжигательного завода, который планируется построить в Воскресенске.
АГК-1 — дочерняя проектная компания „РТ-Инвест“ (дочка »Ростеха"), реализующая пилотный проект по строительству четырех генерирующих объектов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории московского региона по японской технологии Hitachi Zosen Inova.
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