Жителям Адыгеи вернули более 1 млн рублей после перерасчета платы за газ

Прокуратура Адыгеи проверила исполнение законодательства о газоснабжении и защите прав потребителей в данной сфере.

«Необходимость проверки была обусловлена возросшим числом жалоб местных жителей на действия газоснабжающей организации — ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп». Основным доводом обращений в органы прокуратуры и контролирующие ведомства стало несогласие с начислениями оплаты по нормативу при наличии прибора учета», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.

Проверками выявлены определенные нарушения в работе газоснабжающей организации, в том числе в отношении рядовых потребителей, как при проведении проверок приборов учета, так и непосредственно при начислении оплаты за услугу по газоснабжению.

По результатам проверки органами прокуратуры приняты меры к восстановлению нарушенных прав 145 граждан. Уже сейчас произведенный перерасчет составил 1 млн 260 тыс. рублей.