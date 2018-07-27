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Жителям Адыгеи вернули более 1 млн рублей после перерасчета платы за газ
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Жителям Адыгеи вернули более 1 млн рублей после перерасчета платы за газ 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
Прокуратура Адыгеи проверила исполнение законодательства о газоснабжении и защите прав потребителей в данной сфере.
«Необходимость проверки была обусловлена возросшим числом жалоб местных жителей на действия газоснабжающей организации — ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп». Основным доводом обращений в органы прокуратуры и контролирующие ведомства стало несогласие с начислениями оплаты по нормативу при наличии прибора учета», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Проверками выявлены определенные нарушения в работе газоснабжающей организации, в том числе в отношении рядовых потребителей, как при проведении проверок приборов учета, так и непосредственно при начислении оплаты за услугу по газоснабжению.
По результатам проверки органами прокуратуры приняты меры к восстановлению нарушенных прав 145 граждан. Уже сейчас произведенный перерасчет составил 1 млн 260 тыс. рублей.
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