Вместе справимся с бедой. Центр адаптации поможет в трудной жизненной ситуации

В столице работает центр социальной адаптации (ЦСА) «Люблино» для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. С его сотрудниками и подопечными познакомился корреспондент «Вечерки».

На территории центра раскинулась большая белая палатка. Под ее куполом сотрудники раздают постояльцам обед: суп и макароны с тушенкой.

Учреждение носит имя Елизаветы Глинки, известной всей стране как Доктор Лиза. За год помощь здесь получают в среднем 1300 человек.

— Когда мы зачисляем людей в центр, с ними проводится программа социальной реабилитации, — рассказывает замдиректора ЦСА Анатолий Фесенко. — Одним надо документы восстановить, другим — помочь оформить пенсию или инвалидность. Сюда попадают люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, оставшиеся без жилья. Причины у всех разные: кого-то обработали «черные риелторы», других обманули родственники и близкие.

В центре этим людям помогают восстановить документы, получить пенсию или справку об инвалидности, некоторых отправляют на лечение в городские больницы. ЦСА также предоставляет людям временное жилье в двухместных или шестиместных комнатах.

— Я потерял паспорт, а отчим выписал меня из квартиры, — рассказывает Денис Платонов . — Здесь живу уже полгода. Сужусь за восстановление прописки.

Юрист помогает, сотрудники. А еще мне оказали необходимую медицинскую помощь.

Еще один подопечный центра — Виталий Сверчков. Позарившись на его дорогую квартиру, родственники провернули аферу, признав мужчину умершим. Специалисты центра помогли ему восстановить документы.

У ЦСА есть пять филиалов в разных частях города, где помогают людям, попавшим в сложную ситуацию.

СПРАВКА

Центр социальной адаптации «Люблино» был создан в 1996 году. В его состав входят филиалы: «Востряково», «Марфино», «Косино-Ухтомское», «Ясенево, „Люблино“, „Дмитровское“. Ознакомиться с подробной информацией можно на сайте csaglinki.ru.