Прокуратура добилась выплаты долга рабочим в Севастополе 

Руководство ООО «Ямалспецстрой» не выплатило 14 строителям газопровода высокого давления 823 тысяч рублей в Севастополе. Сотрудники компании обратились с жалобой в прокуратуру, сообщил сайт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс‐службу ведомства.
Прокуратура Балаклавского района организовала проверку в отношении ООО «Ямалспецстрой» и возбудила дело об административном правонарушении по статье «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».
После этого директор предприятия погасил задолженность перед рабочими в полном объеме.