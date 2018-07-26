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Прокуратура добилась выплаты долга рабочим в Севастополе
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Прокуратура добилась выплаты долга рабочим в Севастополе 

360tv.ru 1 час назад
Руководство ООО «Ямалспецстрой» не выплатило 14 строителям газопровода высокого давления 823 тысяч рублей в Севастополе. Сотрудники компании обратились с жалобой в прокуратуру, сообщил сайт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс‐службу ведомства.
Прокуратура Балаклавского района организовала проверку в отношении ООО «Ямалспецстрой» и возбудила дело об административном правонарушении по статье «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».
После этого директор предприятия погасил задолженность перед рабочими в полном объеме.
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