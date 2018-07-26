Петербурженка создала фотопроект, в котором сравнила эмоции собак с человеческими

Петербургский фотограф Татьяна Саенко создала проект, в котором сравнила мимику собака и ее хозяина. Как рассказала Саенко «Собака.ru», фотопроект «Мимика» является ее курсовом работой в Школ академической фотографии по таким предметам, как проектирование и портрет.

Девушка планирует напечатать большую книгу и возможно организовать небольшую выставку.

«В собаках намного больше человеческого, чем может показаться на первый взгляд», считает она. В Instagram Саенко (@tanya_asfir) можно увидеть много атмосферных фотографий, в том числе не только собак, но и кошек, лошадей, птиц и даже ежей.

В качестве обоснования она приводит историю ученого Брайана Хэа, который изучал когнитивные способности приматов и, в ходе очередного эксперимента, неожиданно для себя обнаружил, что шимпанзе не в состоянии интерпретировать жест, который с легкость поняла его собака.

Это открытие превратило ученого в ведущего специалиста в области когнитивных способностей собак. Ученые из Ветеринарного университета в Вене установили, что собаки способны сопереживать человеку, что было доказано ими на примере зеркальной зевоты. Ученые Портмундского университета доказали, что собака сознательно используют мимику для общения с человеком, а из некоторых популярных Instagram аккаунтов мы можем узнать, что собака способна копировать мимику своих хозяев.

«Все это не кажется таким удивительным, если принять во внимание тот факт. что не мы приручили волков, сделав из них собак, а первые псовые выбрали нас своими друзьями, сделав из кроманьонца Человека», — считает фотограф. Фото: Татьяна Саенко

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