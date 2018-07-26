Ученые: человек способен управлять тремя руками — Видео

Группа исследователей из Японии доказала, что люди могут управлять протезом руки, который подключен через нейроинтерфейс, при этом двигая двумя собственными руками, сообщает Science Robotics.

В эксперименте, проводимом специалистами из Международного исследовательского института телекоммуникаций, участвовали 15 человек. К их головам прикрепили датчики, а затем последовали несколько этапов эксперимента. Сначала участники эксперимента должны были наклонять картонную коробку, перекатывая мяч. А затем им необходимо было представить, что они хватают и отпускают предметы при помощи дополнительной руки. После этого в дело вступал протез.

По крайней мере, 72,5% испытуемых смогли задействовать «третью руку», в результате чего эксперимент признали успешным.

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