Ещё
Ученые: человек способен управлять тремя руками — Видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые: человек способен управлять тремя руками — Видео 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Группа исследователей из Японии доказала, что люди могут управлять протезом руки, который подключен через нейроинтерфейс, при этом двигая двумя собственными руками, сообщает Science Robotics.
В эксперименте, проводимом специалистами из Международного исследовательского института телекоммуникаций, участвовали 15 человек. К их головам прикрепили датчики, а затем последовали несколько этапов эксперимента. Сначала участники эксперимента должны были наклонять картонную коробку, перекатывая мяч. А затем им необходимо было представить, что они хватают и отпускают предметы при помощи дополнительной руки. После этого в дело вступал протез.
По крайней мере, 72,5% испытуемых смогли задействовать «третью руку», в результате чего эксперимент признали успешным.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как американские инженеры научили робота-гепарда Cheetah 3 перемещаться по различным типам поверхностей без использования данных визуальных датчиков.
Пятый канал: последние новости
Ангела Меркель шокировала общественность платьем с глубоким декольте — видео Пиарщик Баранников ответил на новое громкое заявление «мадам Леруа» СМИ: съемочную площадку «Дома-2» собирается сносить мэрия Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США поставили Турции серьезный ультиматум73
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской386
«Вообще слег»: Кобзон попал в больницу60
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие100
В Совфеде ответили на слова Макаревича о выкупе Крыма76
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение