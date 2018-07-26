Муж Ароновой живет в «Бункере»

Несмотря на плотный рабочий график Мария Аронова каждую свободную минуту старается посвятить семье. У актрисы есть 26-летний сын Владислав и 13-летняя Серафима.

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Мария Аронова показала редкий снимок повзрослевшей дочериАктриса Мария Аронова не слишком любит говорить о личной жизни и редко выкладывает в микроблог семейные снимки. О том, что Аронова не так давно вышла замуж, стало известно от ее друзей. Наследник звезды пошел по стопам своей мамы. Он окончил Щукинское училище и теперь служит в Вахтанговском театре. Мария признается, что сын мудр не по годам, настоящий мужчина, прекрасный супруг и отец. Он очень трезво смотрит на вещи и, как правило, его суждения оказываются верны.

Что касается дочери, то она очень нежная, ласковая и ранимая. Зачастую Марии приходится утешать дочь: та может очень огорчиться, если в соцсетях ей не поставят отметку «нравится».

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Рассказала Аронова и о том, как ведет домашнее хозяйство. Актриса призналась, что ей очень неуютно, если на мебели лежит пыль, неправильно заправлена постель или косо поставлен предмет. От подобных вещей актриса испытывает чуть ли не физическую боль. Единственная комната в доме, где царит полный хаос — это комната супруга актрисы Евгения, которую она именует «Бункером». «Я туда не захожу, это моя договоренность с ним», — цитирует Марию сайт Dni.ru.