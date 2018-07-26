Эксперт: специальный налоговый режим для «путешествующих» специалистов увеличит базу НДФЛ

Законопроект разработан тематической группой «Специальные правовые режимы» центра компетенций программы «Цифровая экономика» и после одобрения рабочей группы будет направлен в правительство РФ.

"Предлагаемые изменения могут, в том числе, способствовать расширению налоговой базы за счет высококвалифицированных специалистов, работающих в других странах и часто путешествующих по миру. Это в свою очередь приведет к налогообложению всех доходов таких физических лиц — новых налоговых резидентов страны, включая их доходы от источников за пределами России , и позволит увеличить бюджетные поступления по налогу на доходы физических лиц в Российской Федерации", — сообщила Никитская.