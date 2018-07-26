Ещё
Эксперт: специальный налоговый режим для «путешествующих» специалистов увеличит базу НДФЛ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт: специальный налоговый режим для «путешествующих» специалистов увеличит базу НДФЛ 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Принятие законопроекта по введению специального налогового режима для «путешествующих» специалистов может увеличить бюджетные поступления по налогу на доходы физлиц. Такое мнение выразила координатор направления «Нормативное регулирование» проектного офиса по реализации программы «Цифровая экономика» Аналитического центра при правительстве РФ Ирина Никитская.
Законопроект разработан тематической группой «Специальные правовые режимы» центра компетенций программы «Цифровая экономика» и после одобрения рабочей группы будет направлен в правительство РФ.
"Предлагаемые изменения могут, в том числе, способствовать расширению налоговой базы за счет высококвалифицированных специалистов, работающих в других странах и часто путешествующих по миру. Это в свою очередь приведет к налогообложению всех доходов таких физических лиц — новых налоговых резидентов страны, включая их доходы от источников за пределами России, и позволит увеличить бюджетные поступления по налогу на доходы физических лиц в Российской Федерации", — сообщила Никитская.
Для получения статуса налогового резидента находящемуся за границей специалисту будет достаточно подать в Федеральную налоговую службу заявление в свободной форме. По мнению специалистов группы, такие налоговые нововведения будут востребованы прежде всего IT-специалистами и IT-менеджерами, которые большую часть времени живут за границей.
ТАСС: последние новости
В Житомирской области Украины 2019 год объявили годом Бандеры Аналитики объяснили сокращение вложений России в гособлигации США геополитикой Власти: паромная переправа будет актуальна после строительства моста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США поставили Турции серьезный ультиматум
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской
«Вообще слег»: Кобзон попал в больницу67
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение