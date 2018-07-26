Эксперт: специальный налоговый режим для «путешествующих» специалистов увеличит базу НДФЛ 

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Принятие законопроекта по введению специального налогового режима для «путешествующих» специалистов может увеличить бюджетные поступления по налогу на доходы физлиц. Такое мнение выразила координатор направления «Нормативное регулирование» проектного офиса по реализации программы «Цифровая экономика» Аналитического центра при правительстве РФ Ирина Никитская.
Законопроект разработан тематической группой «Специальные правовые режимы» центра компетенций программы «Цифровая экономика» и после одобрения рабочей группы будет направлен в правительство РФ.
"Предлагаемые изменения могут, в том числе, способствовать расширению налоговой базы за счет высококвалифицированных специалистов, работающих в других странах и часто путешествующих по миру. Это в свою очередь приведет к налогообложению всех доходов таких физических лиц — новых налоговых резидентов страны, включая их доходы от источников за пределами России, и позволит увеличить бюджетные поступления по налогу на доходы физических лиц в Российской Федерации", — сообщила Никитская.
Для получения статуса налогового резидента находящемуся за границей специалисту будет достаточно подать в Федеральную налоговую службу заявление в свободной форме. По мнению специалистов группы, такие налоговые нововведения будут востребованы прежде всего IT-специалистами и IT-менеджерами, которые большую часть времени живут за границей.