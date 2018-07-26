Сдан в эксплуатацию центр мультимодальных перевозок в показательной зоне регионального торгово-экономического сотрудничества «Китай — ШОС»

Циндао , 26 июля / Синьхуа / — В четверг был сдан в эксплуатацию центр мультимодальных перевозок, расположенный в показательной зоне регионального торгово-экономического сотрудничества " Китай ШОС " в городе Цзяочжоу, административно подчиненном городу Циндао провинции Шаньдун /Восточный Китай/.

На прошедшем в июне в Циндао 18-м заседании Совета глав государств-членов ШОС было объявлено, что китайское правительство поддерживает создание в Циндао показательной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества «Китай — ШОС».

Циндаоский центр смешанных перевозок был создан на основе интеграции имеющихся логистических ресурсов, включая вокзал, логистический парк, порт города Циндао и др.

Сообщается, что центр площадью 3600 му предлагает услуги грузовых перевозок водным, железнодорожным и автомобильным транспортом, а также предоставляет комплексные услуги по прохождению соответствующих формальностей.

В настоящее время через циндаоский центр мультимодальных перевозок проходят поезда по таким международным маршрутам, как Китай-Центральная Азия, Китай-РК, Китай-Монголия, Китай-Европа и Китай-АСЕАН, а также семь межпровинциальных и межгородских линий. -0-