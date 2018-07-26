Ученые предложили использовать при строительстве зданий свеклу и морковь

Свекла и морковь имеют потенциал стать строительными компонентами. Добавление их волокон в цементную смесь делает постройки более прочными и экологичными. Разработки в этом направлении ведут участники исследовательского проекта B-SMART, направленного на экологизацию строительной отрасли. В состав проекта входят европейские инженеры и дизайнеры. Финансовую поддержку проекту оказывает Европейский Союз . Об этом сообщает издание Phys.org.

Инициатива реализуется под руководством Ланкастерского университета. Вместе с учеными участники B-SMART исследуют, как влияет добавление волокон корнеплодов и моркови на характеристики цемента. Первые испытания подтвердили, что волокна сахарной свеклы и моркови значительно повышает механические свойства цемента.

По словам ведущего исследователя, профессора Мохамеда Саафи, который специализируется на структурной целостности материалов, новые цементные нанокомпозиты, разработанные в рамках этого проекта, «сделаны путем объединения обычного портландцемента с частицами, извлеченными из отходов корнеплодов, взятых из пищевой промышленности».

Химик добавил, что разработанные композиты имеют улучшенные механические и микроструктурные свойства в сравнении с обычным цементом. Кроме того, как отметил Саафи, для их производства требуется меньше цемента, поэтому снижается потребление энергии и выбросов СО2.

В состав стандартного бетона входит вода, заполнители вроде гравия или песка и портландцемент. Цемент является вяжущим веществом, которое затвердевает и укрепляет бетон. Как обнаружила исследовательская группа B-SMART, при добавлении нановолокон корнеплодов и моркови в бетонную смесь увеличивается количество гидрата силиката кальция, другого компонента, который также является связующим веществом. Исследователи обнаружили, что такой способ разведения бетонной смеси уменьшает количество портландцемента до 40 кг на м. куб.

На данный момент исследовательская группа B-SMART планирует провести эксперименты по добавлению в цементную смесь нанопластинок из волокон различных овощей.

Цементная промышленность — одна из наиболее энергоемких отраслей с высокими выбросами СО2. Это связано с присутствием основного компонента — портландцемента. Объем выбросов CO2, выделяемых при производстве бетона, прямо пропорциональны количеству цемента, используемого в бетонной смеси. Так, на одну тонну цемента приходится около 900 кг углекислого газа.

Как подчеркивает издание, процесс производства цемент ответственен за 8% от общемировых выбросов СО2. Ожидается, что в ближайшие 30 лет объемы производства цемента удвоятся.

Материал предоставлен проектом "+1".