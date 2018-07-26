Обновленная схема теплоснабжения Новосибирска снизит нагрузку на экологию

Схема теплоснабжения — основной документ, регламентирующий порядок и механизм обеспечения горожан теплоэнергией. Схема должна быть актуализирована с периодичностью раз в год, это важно для развития инженерной инфраструктуры города. В настоящее время схему теплоснабжения в городах с населением от 500 тысяч человек утверждает Минэнерго. В более мелких населенных пунктах решением вопроса занимаются органы местного самоуправления.

Обновленная схема теплоснабжения Новосибирска (актуализация на 2019 год) предполагает увеличение доли когенерации и снижение нагрузки на окружающую среду. «Схема включает в себя мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, а также перевод части нагрузки с неэффективных источников на ТЭЦ», — говорится в сообщении СГК.

Актуализированная схема учитывает необходимость обновления тепловой инфраструктуры города, изменение потребностей в тепловой нагрузке и пересмотр планов по вводу нового жилья. В обновленной схеме с учетом корректировки прогноза застройки Новосибирска предполагается прирост тепловой нагрузки при вводе новой застройки до 2033 года в объеме 965 Гкал/ч или в среднем 57 Гкал/ч в год.

Для обеспечения потребностей города СГК, согласно проекту, в 2018-2033 годы должна выполнить мероприятия по модернизации источников теплоснабжения (ТЭЦ) и реконструкции тепловых сетей. Также схема предусматривает перевод нагрузки части новосибирских котельных на мощности ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, что в конечном итоге снизит нагрузку на окружающую среду.

В структуру СГК в Новосибирске входят четыре теплоэлектроцентрали: ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, 33 локальные котельные, тепловые сети, а также Новосибирский филиал Сибирской теплосбытовой компании.