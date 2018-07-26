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Обновленная схема теплоснабжения Новосибирска снизит нагрузку на экологию
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Обновленная схема теплоснабжения Новосибирска снизит нагрузку на экологию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Актуализированная схема теплоснабжения Новосибирска до 2033 года, предполагающая снижение нагрузки на экологию, будет направлена мэру города для последующего утверждения в Минэнерго РФ, говорится в сообщении Сибирской генерирующей компании (СГК) по итогам общественных слушаний.
Схема теплоснабжения — основной документ, регламентирующий порядок и механизм обеспечения горожан теплоэнергией. Схема должна быть актуализирована с периодичностью раз в год, это важно для развития инженерной инфраструктуры города. В настоящее время схему теплоснабжения в городах с населением от 500 тысяч человек утверждает Минэнерго. В более мелких населенных пунктах решением вопроса занимаются органы местного самоуправления.
Обновленная схема теплоснабжения Новосибирска (актуализация на 2019 год) предполагает увеличение доли когенерации и снижение нагрузки на окружающую среду. «Схема включает в себя мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, а также перевод части нагрузки с неэффективных источников на ТЭЦ», — говорится в сообщении СГК.
Актуализированная схема учитывает необходимость обновления тепловой инфраструктуры города, изменение потребностей в тепловой нагрузке и пересмотр планов по вводу нового жилья. В обновленной схеме с учетом корректировки прогноза застройки Новосибирска предполагается прирост тепловой нагрузки при вводе новой застройки до 2033 года в объеме 965 Гкал/ч или в среднем 57 Гкал/ч в год.
Для обеспечения потребностей города СГК, согласно проекту, в 2018-2033 годы должна выполнить мероприятия по модернизации источников теплоснабжения (ТЭЦ) и реконструкции тепловых сетей. Также схема предусматривает перевод нагрузки части новосибирских котельных на мощности ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, что в конечном итоге снизит нагрузку на окружающую среду.
В структуру СГК в Новосибирске входят четыре теплоэлектроцентрали: ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, 33 локальные котельные, тепловые сети, а также Новосибирский филиал Сибирской теплосбытовой компании.
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