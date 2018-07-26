В Петербурге четверо мстительных мужчин избили охранника. Видео

Камера наблюдения зафиксировала на видео нападение четырех мужчин на пожилого охранника — инцидент произошел на окраине Петербурга в поселке Мурино.

Вначале к мужчине подошли двое нападавших и попытались избить его палкой. Затем, когда охраннику удалось отобрать орудие нападения и оказать достойное сопротивление хулиганам, подоспели еще двое и, пользуясь численным перевесом, крепко поколотили пожилого человека. После этого агрессоры убежали.

Местные жители в социальной сети уже высказали версию о причине нападения. По их словам, за час до происшествия молодчики агрессивно приставали к девушке, безуспешно пытаясь с ней познакомиться. Поэтому другой охранник их прогнал, после чего они вернулись отомстить и поколотили первого попавшегося.

О состоянии избитого пожилого мужчины не сообщается. Хулиганы пока не найдены.