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В Петербурге четверо мстительных мужчин избили охранника. Видео
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В Петербурге четверо мстительных мужчин избили охранника. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Камера наблюдения зафиксировала на видео нападение четырех мужчин на пожилого охранника — инцидент произошел на окраине Петербурга в поселке Мурино.
Вначале к мужчине подошли двое нападавших и попытались избить его палкой. Затем, когда охраннику удалось отобрать орудие нападения и оказать достойное сопротивление хулиганам, подоспели еще двое и, пользуясь численным перевесом, крепко поколотили пожилого человека. После этого агрессоры убежали.
Местные жители в социальной сети уже высказали версию о причине нападения. По их словам, за час до происшествия молодчики агрессивно приставали к девушке, безуспешно пытаясь с ней познакомиться. Поэтому другой охранник их прогнал, после чего они вернулись отомстить и поколотили первого попавшегося.
О состоянии избитого пожилого мужчины не сообщается. Хулиганы пока не найдены.
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