На Филиппинах выявили особую уязвимость граждан с инвалидностью перед изменениями климата

По мере изменения климата на Филиппинах будет происходить больше природных катаклизмов наподобие тайфуна «Хайян», в результате которого в ноябре 2013 года погибли 6 тыс. человек. Известный в стране как «Йоланда», тайфун оказался одним из самых мощных тропических циклонов за историю метеонаблюдений. Как считают эксперты по изменению климата, наибольшая опасность от подобных катаклизмов грозит людям с особенностями здоровья, так как в результате стихийных бедствий нарушается доступ к сиделкам, медицинским препаратам и ассистивным устройствам. Инвалидам также сложнее эвакуироваться. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте Международного общественного радио PRI.

"Люди с особенностями здоровья более уязвимы почти перед каждым аспектом изменения климата", — заметил сотрудник Всемирного института по проблемам инвалидности ( США ) Алекс Генис, уточнив, что для каждого вида инвалидности характерны свои проблемы. Людям с особенностями зрения и слуха сложнее узнать об эвакуации и найти путь к убежищам, а людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата — покинуть эпицентр шторма без посторонней помощи.

К примеру, жительница Таклобана (портовый город, расположенный на филиппинском острове Лейте, был практически разрушен в результате циклона) с травмой спинного мозга оказалась заперта в своем доме по пояс в воде. «Ливень затапливал дом. Муж поднялся наверх, чтобы защитить внуков. Мне с моим инвалидным креслом пришлось оставаться на первом этаже, — поделилась женщина. — Все, что я могла делать, это молиться».

По словам директора по исследовательской работе в Центре имени Оскара М. Лопеса в Маниле (организация изучает, как повысить устойчивость сообществ к последствиям изменения климата) Перпи Тьонгсон, человеку с инвалидностью приходится трудно на Филиппинах, где большинство местного населения живут в нищете, с ограниченным доступом к образованию и рабочим местам. Последствия непогоды только усугубляют проблемы.

Как рассказала Перпи Тьонгсон, во время тайфуна «Хайян» гуманитарным работникам было сложно взаимодействовать с инвалидами по слуху, информировать их об убежищах и эвакуационных центрах, так как в стране используются десятки языков жестов, а в школах нет единого стандарта преподавания.

После событий 2013 года, по словам эксперта, в язык жестов были включены новые жесты, обозначающие тайфун и нагонную волну, которым обучают глухих. В Таклобане, помимо этого, модернизировали систему раннего предупреждения. В следующий шторм в прибрежных деревнях поднимут флаги, чтобы предупредить глухих, и будут давать объявления по мегафону для незрячих. Минимизировать негативные последствия для инвалидов возможно также при добавлении субтитров к телевизионным передачам.

Подобные меры необходимы и потому, что более частые природные катастрофы усиливают риски инвалидизации среди населения. К примеру, филиппинка Лита Эстур, спасаясь от наводнения во время тайфуна, сильно порезала ступню. Из-за заражения женщине ампутировали ногу до колена. Сейчас Эстур носит протез, на котором женщине сложно передвигаться, поэтому большую часть времени она проводит дома.

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