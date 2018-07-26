Надежда Бабкина: Живу на полную катушку

Надежда Георгиевна Заседателева-Бабкина не просто красивая женщина, талантливая артистка, замечательная певица, она — явление.

В Надежде Георгиевне уживаются эстрадная певица и исследователь народной песни, педагог и депутат Московской городской думы . Профессор, доктор искусствоведения, почетный академик Международной академии информации, информационных процессов и технологий, а еще — любящая жена, мама и бабушка.

Встретиться с уникальной женщиной непросто — ее жизнь перенасыщена интересными событиями. Но «Вечерке» повезло.

Мы встретились у театра «Русская песня», бессменным руководителем которого является любимая миллионами народная артистка.

— Хороший сегодня день, — улыбнулась Надежда Георгиевна.

— Вы так рады пешей прогулке?

— Сейчас гулять по Москве — большое удовольствие. Посмотрите, как преобразился облик столицы. Косметический ремонт фасадов домов придал Москве свежий, чистый, новый вид. Важно, что реставрация красивейших зданий была выполнена с учетом исторических традиций московской архитектуры.

— Какие еще изменения последних 5–7 лет вы бы назвали существенными для горожан?

— Одно из самых значительных — улучшение работы городского транспорта. На улицах стало больше современных автобусов и трамваев, появились новые маршруты, установлены красивые и удобные остановки. Нельзя не отметить и результат программы «Моя улица». Когда шел ремонт, трудно было передвигаться по городу. Пробки, скопление транспорта, по центру не пройдешь — тесно, душно, пыльно. В общем, ни проехать, ни пройти! А теперь, глядя на Москву, понимаешь, что все неудобства полностью себя оправдали.

— Как думаете, что еще стоит сделать в городе?

— Нужно сместить внимание с центра на окраины столицы. Там должна быть создана хорошая инфраструктура, сформированы удобные общественные пространства. Многое уже сделано, но работа продолжается.

— Сегодня все знают о «Московском долголетии». Вы же тоже приложили руку к этому важному проекту?

— Да, когда в 2014 году я баллотировалась в Московскую городскую думу, я представила проект «Серебряный возраст», который был рассчитан исключительно на Северный административный округ. Мы вместе с Управлением социальной защиты населения нашего округа, Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы взялись за работу. Через некоторое время стало ясно, что подобный опыт можно использовать для всего города. Много наших идей вошло в программу «Серебряный университет», а затем были реализованы в «Московском долголетии». Конечно, эти программы масштабнее, ведь рассчитаны не на один округ, а на весь мегаполис.

— Что дает этот проект людям?

— Возможность научиться новому, встретить единомышленников, интересных собеседников. И вместе с ними, занимаясь делом по душе, чувствовать себя нужными, реализованными. У людей серебряного возраста появилась возможность жить в такт с ритмом города.

— Что бы вы пожелали московским пенсионерам?

— Не сидеть дома, а приходить, участвовать в занятиях, начинать новую, более увлекательную жизнь. Мне кажется, что участники проекта не только должны быть слушателями, а сами становиться преподавателями, наставниками для молодого поколения, делиться своими опытом и знаниями. А если к проекту подключатся школы и другие учебные заведения и мы дружно займемся этим вопросом, то одиноких людей в Москве через несколько лет просто не останется.

— Вы верите, что одиночество исчезнет?

— Нет, конечно. Но людям, которые хотят вести активный образ жизни, нужно постараться, делать все с радостью, желанием. Я, например, сама создаю себе настроение, мне просто некогда тосковать об ушедшем времени. Я живу на полную катушку! Сейчас у меня передышка, и можно сосредоточиться на доме, на семье, на себе, с головой окунуться в дачные дела. Может, даже полениться, поваляться с книжкой на диване. А в сентябре — с новыми силами на работу. Театр, телевидение, съемки. Иногда сутками приходится сидеть в «Модном приговоре». Но я делаю это с удовольствием! Шоу превращает неуверенных в себе женщин в красавиц. Как тут не вдохновиться?

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