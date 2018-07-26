Участники Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ побывали в гостях у саратовской полиции

Архангельска, Белгорода, Брянска, Оренбурга, Махачкалы, Представители СМИ приехали в Саратов в рамках 10-го Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «Мир права». Для участия в финальной программе конкурса в Саратов приехали 45 тележурналистов, телеведущих и режиссеров из Астрахани Пензы и др.

Один из главных региональных телефестивалей стартовал накануне с экскурсий для участников финальной программы конкурса, также финалисты «Мира права» приняли участие в велопробеге по Набережной вместе с велополицией. У передвижного пункта полиции для журналистов провели брифинг. Представители СМИ интересовались графиком несения службы, задачами, которые стоят перед велопатрульными, экипировкой, реакцией обычных людей на сотрудников на велосипедах. Журналисты признались, что были удивлены новинке в саратовской патрульно-постовой службе. И пообещали рассказать об опыте у себя в регионах. После брифинга представили СМИ, взяв велосипеды в прокат, отправились на прогулку по Набережной Космонавтов, по пути успевая задавать вопросы сотрудникам полиции, которые возглавили колонну. Завершилась встреча у памятника Ю. А. Гагарина, где участники велопробега устроили фотоссесию с саратовскими велополицейскими.

Сегодня журналисты побывали на экскурсии, познакомившись с несколькими направлениями деятельности полиции. На плацу Управления МВД России по городу Саратову представителей СМИ ждали показательные выступления различных подразделений. Для них был организован показ специальной техники в сопровождении лекции об оснащенности и технических возможностях транспортных средств. Сотрудники полиции продемонстрировали гостям выполнение боевых приемов борьбы.

Рассказали журналистам о направлении своей работы и саратовские велополицейские. Те из них, кто накануне не был на Набережной, смогли задать интересующие их вопросы здесь, на плацу городского управления.

Особый интерес у журналистов вызвало практическое занятие по изучению деятельности кинологической службы, журналистам рассказали об особенностях пород и навыках, после чего полицейские-кинологи вместе с четвероногими коллегами провели несколько показательных выступлений, в ходе которых демонстрировались поиск наркотического средства, заранее спрятанного в одном из ящиков и задержание подозреваемого. Зрители по достоинству оценили работу служебных собак, награждая аплодисментами безошибочно выполненные упражнения.

Украшением семейных альбомов журналистов станут не только фотографии со служебными собаками, но и в полицейской экипировке. Так как после подробного рассказа о спецсрествах и демонстрации оружия, стоящего на вооружении МВД России, многие потянулись за телефонами и фотоаппаратами, попросив коллег сделать памятное фото на плацу саратовской полиции, да еще и с оружием в руках.

По отзывам журналистов, благодаривших полицейских за экскурсию, посещение городского управления запомнится им яркими впечатлениями и живым общением с защитниками правопорядка.