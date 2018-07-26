Ещё
Участники Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ побывали в гостях у саратовской полиции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участники Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ побывали в гостях у саратовской полиции 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Представители СМИ приехали в Саратов в рамках 10-го Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «Мир права». Для участия в финальной программе конкурса в Саратов приехали 45 тележурналистов, телеведущих и режиссеров из Астрахани, Архангельска, Белгорода, Брянска, Оренбурга, Махачкалы, Пензы и др.
Один из главных региональных телефестивалей стартовал накануне с экскурсий для участников финальной программы конкурса, также финалисты «Мира права» приняли участие в велопробеге по Набережной вместе с велополицией. У передвижного пункта полиции для журналистов провели брифинг. Представители СМИ интересовались графиком несения службы, задачами, которые стоят перед велопатрульными, экипировкой, реакцией обычных людей на сотрудников на велосипедах. Журналисты признались, что были удивлены новинке в саратовской патрульно-постовой службе. И пообещали рассказать об опыте у себя в регионах. После брифинга представили СМИ, взяв велосипеды в прокат, отправились на прогулку по Набережной Космонавтов, по пути успевая задавать вопросы сотрудникам полиции, которые возглавили колонну. Завершилась встреча у памятника Ю. А. Гагарина, где участники велопробега устроили фотоссесию с саратовскими велополицейскими.
Сегодня журналисты побывали на экскурсии, познакомившись с несколькими направлениями деятельности полиции. На плацу Управления МВД России по городу Саратову представителей СМИ ждали показательные выступления различных подразделений. Для них был организован показ специальной техники в сопровождении лекции об оснащенности и технических возможностях транспортных средств. Сотрудники полиции продемонстрировали гостям выполнение боевых приемов борьбы.
Рассказали журналистам о направлении своей работы и саратовские велополицейские. Те из них, кто накануне не был на Набережной, смогли задать интересующие их вопросы здесь, на плацу городского управления.
Особый интерес у журналистов вызвало практическое занятие по изучению деятельности кинологической службы, журналистам рассказали об особенностях пород и навыках, после чего полицейские-кинологи вместе с четвероногими коллегами провели несколько показательных выступлений, в ходе которых демонстрировались поиск наркотического средства, заранее спрятанного в одном из ящиков и задержание подозреваемого. Зрители по достоинству оценили работу служебных собак, награждая аплодисментами безошибочно выполненные упражнения.
Украшением семейных альбомов журналистов станут не только фотографии со служебными собаками, но и в полицейской экипировке. Так как после подробного рассказа о спецсрествах и демонстрации оружия, стоящего на вооружении МВД России, многие потянулись за телефонами и фотоаппаратами, попросив коллег сделать памятное фото на плацу саратовской полиции, да еще и с оружием в руках.
По отзывам журналистов, благодаривших полицейских за экскурсию, посещение городского управления запомнится им яркими впечатлениями и живым общением с защитниками правопорядка.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Полицейские нашли мальчика, заблудившегося в лесу в Собинском районе Владимирской области В Иркутске проходит семинар-совещание штабных подразделений территориальных органов МВД России Полицейские Староминского района Краснодарского края провели акцию «Госуслуги - это проще, чем кажется»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США поставили Турции серьезный ультиматум
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской
«Вообще слег»: Кобзон попал в больницу67
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение