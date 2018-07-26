Аэропорт «Ульяновск-Центральный» откроют не раньше августа

Сергей Морозов. Аэропорт «Ульяновск-Центральный» в Баратаевке будет открыт после реконструкции не раньше августа этого года. Об этом в интервью ульяновскому телеканалу «Репортер» заявил губернатор Ульяновской области

По информации издания, первоначально открытие аэропорта было запланировано на начало текущего года.

«Изменились требования законодательства. С учетом подготовки к чемпионату мира по футболу критерии безопасности были повышены. Нам пришлось переделывать достаточно большое количество документов. Уже сегодня я буду разговаривать с руководителями госэкспертизы. Надеюсь, что они мне обозначат конкретную дату выхода документов. И уже на этой неделе я проведу большое совещание в Центральном аэропорту», — сказал Сергей Морозов.