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Аэропорт «Ульяновск-Центральный» откроют не раньше августа
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Аэропорт «Ульяновск-Центральный» откроют не раньше августа 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Аэропорт «Ульяновск-Центральный» в Баратаевке будет открыт после реконструкции не раньше августа этого года. Об этом в интервью ульяновскому телеканалу «Репортер» заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
По информации издания, первоначально открытие аэропорта было запланировано на начало текущего года.
«Изменились требования законодательства. С учетом подготовки к чемпионату мира по футболу критерии безопасности были повышены. Нам пришлось переделывать достаточно большое количество документов. Уже сегодня я буду разговаривать с руководителями госэкспертизы. Надеюсь, что они мне обозначат конкретную дату выхода документов. И уже на этой неделе я проведу большое совещание в Центральном аэропорту», — сказал Сергей Морозов.
Напомним, 25 января из воздушной гавани «Ульяновск-Восточный» свой первый полет совершил топливозаправщик Ил-78М-90А, способный производить в воздухе заправку сразу двух самолетов. Посмотреть на полет в Ульяновск приехал сам гендиректор ПАО «Ил» Алексей Рогозин.
Фото: ФедералПресс / Андрей Гусий
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