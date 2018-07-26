Российский бизнесмен договорился о покупке голландского клуба «Ден Босх»

Российский бизнесмен Кахи Жордания близок к покупке футбольного клуба «Ден Босх», выступающего во второй по силе лиге Нидерландов

Сделка была заключена сегодня, 26 июля. По её условиям, Жордания получит 99,9% акций клуба. Соглашение должно быть одобрено в Королевском футбольном союзе Нидерландов.

«Ден Босх» был основан в 1965 году. Он является правопреемником ранее существовавшего клуба БВВ, который становился чемпионом Нидерландов в 1948 году.

Команда проводит домашние матчи на стадионе «Де Влирт», вмещающем до 8500 зрителей.

По итогам минувшего сезона «Ден Босх» занял 11-е место в турнирной таблице Эрсте Дивизии, набрав 47 очков в 38 матчах. Клуб одержал 12 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений.