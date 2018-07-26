Ещё
Российский бизнесмен договорился о покупке голландского клуба «Ден Босх»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский бизнесмен договорился о покупке голландского клуба «Ден Босх» 

Чемпионат.com 45 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
Российский бизнесмен Кахи Жордания близок к покупке футбольного клуба «Ден Босх», выступающего во второй по силе лиге Нидерландов.
Сделка была заключена сегодня, 26 июля. По её условиям, Жордания получит 99,9% акций клуба. Соглашение должно быть одобрено в Королевском футбольном союзе Нидерландов.
«Ден Босх» был основан в 1965 году. Он является правопреемником ранее существовавшего клуба БВВ, который становился чемпионом Нидерландов в 1948 году.
Команда проводит домашние матчи на стадионе «Де Влирт», вмещающем до 8500 зрителей.
По итогам минувшего сезона «Ден Босх» занял 11-е место в турнирной таблице Эрсте Дивизии, набрав 47 очков в 38 матчах. Клуб одержал 12 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений.
Чемпионат.com: последние новости
Ивахненко победит Флинк во втором круге турнира в Москве, уверены эксперты Ван Цян победила Шарипову во втором круге турнира в Наньчане Папарацци опубликовали пикантное фото Шараповой с бойфрендом
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США поставили Турции серьезный ультиматум76
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской384
«Вообще слег»: Кобзон попал в больницу62
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие100
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР193
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение