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Эксперты подтвердили готовность дата-центра «Росэнергоатома»
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Эксперты подтвердили готовность дата-центра «Росэнергоатома» 

RUБЕЖ 1 час назад
Фото: RUБЕЖ
Представители «Росэнергоатом» и специалисты сети опорных ЦОД концерна проверили и подтвердили готовность к эксплуатации Дата-центра, сообщает департамент информации и общественных связей предприятия.
Данный объект расположен в Тверской области. Он — первый в сети дата-центров, которые построят в рамках реализации концерном проекта «Менделеев».
По мнению специалистов, новый ЦОД отвечает всем требованиям информационной безопасности. Дата-центр соответствует международной системе Tier III по классификации Uptime Institute, при этом коэффициент отказоустойчивости составляет 99,982%. В случае неполадок в работе ЦОДа их можно будет устранить без остановки его деятельности.
Строительство сети национальных ЦОДов на площадках неподалеку от АЭС — новое направление «Росэнергоатома» и новый ИТ-продукт под его брендом.
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