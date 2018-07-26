Эксперты подтвердили готовность дата-центра «Росэнергоатома»

Представители «Росэнергоатом» и специалисты сети опорных ЦОД концерна проверили и подтвердили готовность к эксплуатации Дата-центра, сообщает департамент информации и общественных связей предприятия.

Данный объект расположен в Тверской области . Он — первый в сети дата-центров, которые построят в рамках реализации концерном проекта «Менделеев».

По мнению специалистов, новый ЦОД отвечает всем требованиям информационной безопасности. Дата-центр соответствует международной системе Tier III по классификации Uptime Institute, при этом коэффициент отказоустойчивости составляет 99,982%. В случае неполадок в работе ЦОДа их можно будет устранить без остановки его деятельности.

Строительство сети национальных ЦОДов на площадках неподалеку от АЭС — новое направление «Росэнергоатома» и новый ИТ-продукт под его брендом.