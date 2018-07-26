Ещё
Суд в ФРГ обязал полицию принимать в свои ряды курсантов с татуировками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд в ФРГ обязал полицию принимать в свои ряды курсантов с татуировками 

ТАСС 1 час назад
БЕРЛИН, 26 июля. /ТАСС/. Наличие татуировок на открытых частях тела не является препятствием для службы в полиции. Такой вердикт вынес административный суд Берлина.
"Отклонение кандидатуры заявителя по причине видимых, но допустимых по содержанию татуировок незаконно. Запрет на наличие татуировок является нарушением личных прав госслужащего", — говорится в решении суда. При этом он указал на недопустимость татуировок с преступным содержанием.
По мнению берлинской полиции, отказавшей молодому человеку в поступлении на курсы полицейских, большой размер татуировок и их содержание не отвечают «представительским целям полиции».
Как явствует из материалов дела, у 26-летнего абитуриента имеются татуировки на левой руке, левом плече, правом предплечье и на правом запястье. На теле молодого человека красуются различные символы и даже воспроизведена поговорка. Татуировки дают основание предположить пристрастие молодого человека к футболу, а также значимость для него семейных связей.
В июне высший административный суд в Мюнстере (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) отказал трем абитуриенткам в праве поступления в полицейскую академию на основании того, что их рост был ниже установленной в земле нормы в 1,63 м (для юношей — 1,68 м). В полицейских академиях разных регионов ФРГ нет единых требований к этому показателю. Так, например, в Бремене и Мекленбурге-Передней Померании не существует каких-либо по росту, а вот в Гамбурге абитуриент полицейской академии не должен быть ниже 1,6 м вне зависимости от пола.
ТАСС: последние новости
Более 200 человек из 35 стран стали выпускниками летнего кампуса в Иннополисе Аналитики объяснили сокращение вложений России в гособлигации США геополитикой Косачев: аккредитация визовых центров нужна для защиты интересов заявителей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США поставили Турции серьезный ультиматум
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской
«Вообще слег»: Кобзон попал в больницу67
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение