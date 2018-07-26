Суд в ФРГ обязал полицию принимать в свои ряды курсантов с татуировками 

БЕРЛИН, 26 июля. /ТАСС/. Наличие татуировок на открытых частях тела не является препятствием для службы в полиции. Такой вердикт вынес административный суд Берлина.
"Отклонение кандидатуры заявителя по причине видимых, но допустимых по содержанию татуировок незаконно. Запрет на наличие татуировок является нарушением личных прав госслужащего", — говорится в решении суда. При этом он указал на недопустимость татуировок с преступным содержанием.
По мнению берлинской полиции, отказавшей молодому человеку в поступлении на курсы полицейских, большой размер татуировок и их содержание не отвечают «представительским целям полиции».
Как явствует из материалов дела, у 26-летнего абитуриента имеются татуировки на левой руке, левом плече, правом предплечье и на правом запястье. На теле молодого человека красуются различные символы и даже воспроизведена поговорка. Татуировки дают основание предположить пристрастие молодого человека к футболу, а также значимость для него семейных связей.
В июне высший административный суд в Мюнстере (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) отказал трем абитуриенткам в праве поступления в полицейскую академию на основании того, что их рост был ниже установленной в земле нормы в 1,63 м (для юношей — 1,68 м). В полицейских академиях разных регионов ФРГ нет единых требований к этому показателю. Так, например, в Бремене и Мекленбурге-Передней Померании не существует каких-либо по росту, а вот в Гамбурге абитуриент полицейской академии не должен быть ниже 1,6 м вне зависимости от пола.