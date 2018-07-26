Единороссы раскритиковали проект об аккредитации визовых центров 

Обязательная аккредитация всех визовых центров приведет к их массовому закрытию, так как требования нового закона могут оказаться чересчур жесткими. Поэтому ждать визы придется дольше, и стоить они будут больше. Этого мнения придерживается заместитель председателя комитете Государственной Думы по физической культуре и спорту Сергей Кривоносов, пишет агентство «Интерфакс».
Законопроекту нужна оценка экспертов, считает депутат, тем более что сейчас стоит задача упростить процедуру выдачи виз, а не выстраивать новые барьеры.
Напомним, сенаторы Константин Косачев и Олег Морозов предложили внести правки в федеральный закон «О порядке выезда и въезда в РФ». Документ обязывает МИД России провести аккредитацию всех организаций-посредников, которые помогают россиянам получить визу.
После этого российский союз туриндустрии предупредил, что поправки приведут к закрытию визовых центров и огромным очередям в консульствах.