Единороссы раскритиковали проект об аккредитации визовых центров

Обязательная аккредитация всех визовых центров приведет к их массовому закрытию, так как требования нового закона могут оказаться чересчур жесткими. Поэтому ждать визы придется дольше, и стоить они будут больше. Этого мнения придерживается заместитель председателя комитете Государственной Думы по физической культуре и спорту Сергей Кривоносов , пишет агентство «Интерфакс»

Законопроекту нужна оценка экспертов, считает депутат, тем более что сейчас стоит задача упростить процедуру выдачи виз, а не выстраивать новые барьеры.

После этого российский союз туриндустрии предупредил, что поправки приведут к закрытию визовых центров и огромным очередям в консульствах.