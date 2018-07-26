Вышла из дома и не вернулась: в Ростовской области разыскивают 64-летнюю пенсионерку

Валентину Николаевну ищут родственники

Ростовской области разыскивают 64-летнюю местную жительницу Толстопятенко (Халюткину) Валентину Николаевну которая исчезла 24 июля и не дает о себе знать. Женщина вышла из дома, в селе Генеральское Родионо— Несветайского района Ростовской области и до сих пор не вернулась.

Родные обратились с заявлением о пропаже в полицию, а также попросили волонтеров помочь в поисках женщины.

Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг», до сих пор местонахождение пенсионерки неизвестно.

— Рост женщины 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы до плеч, крашеные в темный цвет, — прокомментировали в поисковом отряде. — В день исчезновения женщина была одета в черное платье ниже колена. На шее у нее блестящий разноцветный платок. Пенсионерка была обута в белые тапочки.

Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, звоните по номеру 112, 8 800 700–54–52.