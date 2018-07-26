Из-за IGTV YouTube предлагает шести и семизначные сделки топовым авторам

Похоже недавно запущенная Instagram видеоплатформа становится головной болью для YouTube — и создает серьезную конкуренцию для ведущих авторов.

IGTV это открытая платформа, позволяющая кому угодно размещать видел продолжительностью до часа. Новая видеоплатформа Instagram поддерживается Facebook, что дает им почти неограниченные финансовые возможности для наращивания базы пользователей в качестве конкурента YouTube.

Это очевидно оказывает сильное давление на видеогиганта, поддерживаемого Google

YouTube сейчас похоже испытывает реальную угрозу. По слухам компания делает ведущим авторам предложения с шести и семизначными суммами с условием, что они останутся на платформе.

Business Insider сообщил, что Лилли Сингх уже получила такое предложение, хотя представитель компании опроверг информацию о том, что компания рассылает подобные предложения.

Безусловно, скорее всего это вызовет ряд любопытных вопросов в сфере музыкального бизнеса. В конце концов, и у нас будут свои суперзвезды. Так сколько же заплатит YouTube за эксклюзивный видеоконтент ведущих артистов, таких как Тейлор Свифт, Дрейк, Селена Гомес и Пост Мэлоун? Не говоря уже о сотнях — если не тысячах — остальных артистов, с внушительным числом онлайн фоллеверов?

Это нанесет вред сервису, целые лейблы потенциально могут разорвать контракты с YouTube — или перейти в IGTV в случае, если их не удовлетворят условия. Неожиданно появился целый ряд рычагов, и у индустрии масса причин использовать их.

Это не первый раз, когда YouTube вынужден предлагать стимулирующие меры авторам.

В 2014 году техсайты начали сообщать о поступающих аналогичных предложениях, дабы предотвратить переход на появившуюся тогда платформу Vessel.

Vessel пыталась привлечь авторов контента многомиллионными сделками в случае, если они поддержат платформу. Но большинство предпочли остаться со своей аудиторией на YouTube.

В конце концов Vessel закрылся после покупки его Verizon в 2016 году, но Google сейчас сталкивается с блестящим соперником в виде Facebook. Facebook был серьезно настроен запустить конкурирующую видеоплатформу с учетом успеха видеоконтента в социальной сети.

Но, у Facebook есть только много средств — а у YouTube есть фора в десятилетие. В настоящее время более 300 часов видео загружается на YouTube каждую минуту, так что Instagram и IGTV нужно совсем немного, чтобы претендовать на доминирующую роль в сегменте онлайн видео.

ИСТОЧНИК: Digital Music News