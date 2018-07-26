В парке «Городское начало» провалилась тротуарная плитка

Вечером 26 июля в новосибирском парке «Городское начало» недалеко от памятника Александру III провалилась тротуарная плитка.

Огороженную яму на пешеходной дорожке сфотографировал читатель НГС. По словам очевидца, ещё около 17:00 этой ямы не было, а когда он шёл мимо в седьмом часу вечера, то увидел провал.

Читатель предположил, что яма образовалась из-за прорыва теплотрассы. Также он добавил, что предположительно же из-за это же аварии сейчас затапливает подвал в здании № 2 на улице Обской.

Как подтвердили корреспонденту НГС в пресс-службе Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании», во время испытаний по зоне ТЭЦ-2 была повреждена теплотрасса диаметром 700 мм. Это случилось в 18:00.

«В результате водой подмыло грунт и, соответственно, образовался пропал в парке «Городское начало». В 18:10 повреждение локализовали, то есть отключили воду. В настоящее время эта территория огорожена», — прокомментировали в «Сибирской генерирующей компании».