Ещё
Симферополю выделят 8 млрд руб на строительство канализационного коллектора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Симферополю выделят 8 млрд руб на строительство канализационного коллектора 

РИА Новости Крым 42 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. Депутаты Симферопольского горсовета на 89-й очередной сессии утвердили распределение 8 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию канализационного коллектора глубокого заложения. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.
Реализация проекта запланирована на 2019-2020 годы.
"Объем доходов и расходов бюджета муниципального образования на 2019-2020 годы увеличивается на 4,6 и 4,1 млрд рублей соответственно. Внесение изменений обусловлено увеличением межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Республики Крым бюджету городского округа Симферополь. Эта субсидия предназначена для реализации мероприятий ФЦП. На строительство и реконструкцию канализационного коллектора на 2019 год будет направлено 3,9 млрд рублей, на 2020г — 4,1 млрд рублей", — цитирует пресс-служба слова заместителя начальника департамента финансов симферопольской администрации Ирины Швец.
РИА Новости Крым: последние новости
В Феодосии рассказали, как борются с пробками Дождались: "Комета" начнет курсировать между Севастополем и Ялтой 1 августа Застройке - нет: глава Феодосии пообещал вернуть городу сквер
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США поставили Турции серьезный ультиматум73
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской386
«Вообще слег»: Кобзон попал в больницу60
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие100
В Совфеде ответили на слова Макаревича о выкупе Крыма76
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение