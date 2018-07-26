Симферополю выделят 8 млрд руб на строительство канализационного коллектора 

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. Депутаты Симферопольского горсовета на 89-й очередной сессии утвердили распределение 8 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию канализационного коллектора глубокого заложения. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.
Реализация проекта запланирована на 2019-2020 годы.
"Объем доходов и расходов бюджета муниципального образования на 2019-2020 годы увеличивается на 4,6 и 4,1 млрд рублей соответственно. Внесение изменений обусловлено увеличением межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Республики Крым бюджету городского округа Симферополь. Эта субсидия предназначена для реализации мероприятий ФЦП. На строительство и реконструкцию канализационного коллектора на 2019 год будет направлено 3,9 млрд рублей, на 2020г — 4,1 млрд рублей", — цитирует пресс-служба слова заместителя начальника департамента финансов симферопольской администрации Ирины Швец.