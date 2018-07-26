В Крыму ищут пропавшего 12-летнего мальчика

СИМФЕРОПОЛЬ , 26 июл — РИА Новости Крым . В Крыму ищут 12-летнего симферопольца Евгения Бакланского, пропавшего в минувшую субботу. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

По данным правоохранителей, 21 июля подросток вышел из дома и его местонахождение до сих пор не известно.

Приметы пропавшего: рост 150-158 см, среднее телосложение, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет в красную футбольную майку с цифрой «8» на спине и сине-белые кеды.

Всех, кто что-либо знает о месте нахождения Евгения, просят сообщать по телефону 8 800 700-54-52 или 112.