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В Крыму ищут пропавшего 12-летнего мальчика
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В Крыму ищут пропавшего 12-летнего мальчика 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. В Крыму ищут 12-летнего симферопольца Евгения Бакланского, пропавшего в минувшую субботу. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
По данным правоохранителей, 21 июля подросток вышел из дома и его местонахождение до сих пор не известно.
Приметы пропавшего: рост 150-158 см, среднее телосложение, волосы темно-русые, глаза карие.
Был одет в красную футбольную майку с цифрой «8» на спине и сине-белые кеды.
Всех, кто что-либо знает о месте нахождения Евгения, просят сообщать по телефону 8 800 700-54-52 или 112.
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