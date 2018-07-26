Спор по самолетам F-35 по-настоящему начинается сейчас

Во время церемонии передачи первых двух самолетов F-35, состоявшейся в прошлом месяце на предприятии американской компании «Локхид Мартин» (Lockheed Martin) в Форт-Уэрте Даллас ), мое внимание привлекло то, что на ней не присутствовали официальные лица от американского руководства. Иными словами, холодными ветрами, которые дуют в отношениях между двумя союзниками, повеяло и в зале проведения торжественной церемонии.

А учитывая, что в качестве последнего возникшего на повестке дня события Палата представителей и Сенат США пришли к согласию по законопроекту о расходах на оборону в 2019 году, можно сказать, что мы только сейчас вступили в период настоящих споров. Министерству обороны США не особенно нравится такое негативное событие в отношениях с Турцией . Оно даже полагает, что это больше навредит США . Но тот факт, что две палаты Конгресса США достигли согласия по законопроекту о расходах на оборону в 2019 году в размере 716 миллиардов долларов, а в этом проекте присутствует пункт, предусматривающий временную приостановку поставок истребителей F-35 Турции, чрезвычайно накалил тему.

В какую плоскость в ближайшие 90 дней перенесут этот вопрос инициативы Турции и американского министерства обороны? Если с точки зрения Турции позитивных сдвигов не будет, это событие, несомненно, повлияет на наши отношения союзничества.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу тоже отмечал, что в случае создания США проблем относительно самолетов F-35 будут приняты ответные меры. И вот теперь мы стремительно движемся к этим временам. Но в происходящих событиях речь идет и о влиянии Израиля

Допускалась ли нынешняя картина в тот момент, когда стороны подписывали соглашение о партнерстве по проекту единого ударного истребителя пятого поколения F-35? Может ли в тексте этого соглашения быть что-то, что подкрепляет наши позиции? Вряд ли. К сожалению, оборонные проекты — всегда больше, чем коммерческие дела.

Я неоднократно обращал внимание на то, что состоявшаяся 21 июня передача первых двух F-35 Турции с целью обучения турецких пилотов и технических специалистов, которые находятся в Америке, не означает, что проблемы по этому вопросу преодолены и будут преодолены. Потому что после этой передачи самолеты далеко не сразу прибудут в Турцию, а останутся в США. Кроме того, с доставкой двух самолетов в Турцию проблеме тоже не придет конец. Решиться она должна тогда, когда то, о чем говорилось выше, обретет четкие очертания.

Даже после передачи первых двух самолетов F-35 постоянно оставались на столе как элемент торга. К этой теме относились не только, как к оборонному проекту. Причиной выставлялись ракеты С-400, которые мы намерены купить у России . Озвучивалось требование освободить американского пастора Эндрю Брансона (Andrew Brunson), который был задержан в Турции. Поскольку у Турции тоже есть похожие требования к США, мы подошли к этапу самых разгоряченных споров и самого пылкого торга.

Резюмируя сказанное, отмечу, что вопрос F-35 в отношениях США и Турции напоминает проблему «ограничения томатного экспорта», которую мы в свое время пережили в отношениях с Россией, и выступает как показатель глубоких разногласий между двумя странами.