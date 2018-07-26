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Виктор Коль совершит очередной обход дворов Восточного Дегунина 28 июля
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Виктор Коль совершит очередной обход дворов Восточного Дегунина 28 июля 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Глава управы Виктор Коль проведет очередной обход территории Восточного Дегунина в субботу, 28 июля.
«По просьбе Виктории Школьниковой глава управы заглянет на автостоянку № 133 Московского городского союза автомобилистов, расположенную у дома 16, корпус 6 по Дубнинской улице. В корпусах 1, 2, 3 дома 12 проверят работу подрядной организации», — сообщается на официальной странице управы в социальной сети.
Все неравнодушные жители района могут принять участие в обходе — он начнется в 10.00 у дома 16, корпус 1 по Дубнинской улице и завершится в 12.00 по адресу Дубнинская улица, дом 14а. (мю)
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