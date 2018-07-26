Виктор Коль совершит очередной обход дворов Восточного Дегунина 28 июля

Глава управы Виктор Коль проведет очередной обход территории Восточного Дегунина в субботу, 28 июля.

«По просьбе Виктории Школьниковой глава управы заглянет на автостоянку № 133 Московского городского союза автомобилистов, расположенную у дома 16, корпус 6 по Дубнинской улице. В корпусах 1, 2, 3 дома 12 проверят работу подрядной организации», — сообщается на официальной странице управы в социальной сети.

Все неравнодушные жители района могут принять участие в обходе — он начнется в 10.00 у дома 16, корпус 1 по Дубнинской улице и завершится в 12.00 по адресу Дубнинская улица, дом 14а. (мю)