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ФАС: Компания «Адвокатофф» незаконно использовала товарный знак АСВ в контекстной рекламе
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ФАС: Компания «Адвокатофф» незаконно использовала товарный знак АСВ в контекстной рекламе 

Агентство «Москва» 1 час назад
Компания «Адвокатофф» нарушила закон о рекламе, используя товарный знак Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в контекстной рекламе. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
«Комиссия ФАС России признала ООО «Адвокатофф» нарушившим закон о рекламе», — говорится в сообщении.
Как поясняется, в антимонопольное ведомство обратилось АСВ с жалобой на использование ее товарного знака в контекстной рекламе.
«Спорная реклама консультационных услуг распространялась в сервисе «Яндекс. Директ» в январе 2018 г. со следующим содержанием: «АСВ официальный сайт Москвы! Бесплатная горячая линия! Перейти»; «…Помощь в выплатах АСВ вкладчикам банков! Консультация юриста бесплатно!..». При этом реклама сопровождалась графическим изображением, состоящим из элементов зарегистрированного товарного знака госкомпании. В то же время ГК «Агентство по страхованию вкладов» не давала согласия на использование этого товарного знака и своего наименования в рекламе», — указано в сообщении.
Комиссия ведомства заключила, что в рекламе сообщается не соответствующая действительности информация о правах на использование чужих средств индивидуализации. ООО «Адвокатофф», как рекламодателю недостоверной рекламы, предписано прекратить нарушение. Материалы переданы для возбуждения дела об административном правонарушении для назначения штрафа.
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