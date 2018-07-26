ФАС: Компания «Адвокатофф» незаконно использовала товарный знак АСВ в контекстной рекламе

«Комиссия ФАС России признала ООО «Адвокатофф» нарушившим закон о рекламе», — говорится в сообщении.

Как поясняется, в антимонопольное ведомство обратилось АСВ с жалобой на использование ее товарного знака в контекстной рекламе.

«Спорная реклама консультационных услуг распространялась в сервисе «Яндекс. Директ» в январе 2018 г. со следующим содержанием: «АСВ официальный сайт Москвы ! Бесплатная горячая линия! Перейти»; «…Помощь в выплатах АСВ вкладчикам банков! Консультация юриста бесплатно!..». При этом реклама сопровождалась графическим изображением, состоящим из элементов зарегистрированного товарного знака госкомпании. В то же время ГК «Агентство по страхованию вкладов» не давала согласия на использование этого товарного знака и своего наименования в рекламе», — указано в сообщении.

Комиссия ведомства заключила, что в рекламе сообщается не соответствующая действительности информация о правах на использование чужих средств индивидуализации. ООО «Адвокатофф», как рекламодателю недостоверной рекламы, предписано прекратить нарушение. Материалы переданы для возбуждения дела об административном правонарушении для назначения штрафа.