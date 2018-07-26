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Свердловская полиция: в 2018 году увеличилось число поддельных документов для загранпаспортов
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Свердловская полиция: в 2018 году увеличилось число поддельных документов для загранпаспортов 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
В Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области рассказали, что в 2018 году участились случаи, когда люди предоставляют поддельные документы для ускоренной выдачи загранпаспортов для экстренного лечения за границей.
Но специалисты управления по вопросам миграции тщательно проверяют такие документы, обращаясь для этого в те учреждения, где они якобы были оформлены.
— Когда фальшивые справки выявляются, человеку отказывают в выдаче паспорта, более того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В итоге заявитель останется без документов, без лечения, да ещё и в биографии появляется отметка криминального характера, — заметил глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.
Полицейские предупреждают граждан о том, что они могут быть привлечены к ответственности по статье за использование заведомо подложного документа. Наказание по ней предусматривается вплоть до ареста на срок до шести месяцев.
Недавно мы писали, что в свердловская полиция в летний период выдаёт загранпаспорта в усиленном режиме.
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