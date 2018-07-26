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Жители округа посетили встречу с главным врачом Щербинской городской больницы
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Жители округа посетили встречу с главным врачом Щербинской городской больницы 

Администрация городского округа Щербинка 2 часа назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: администрация городского округа Щербинка
Главный врач Щербинской городской больницы Елена Лисицина провела встречу с жителями городского округа 25 июля.
Мероприятие состоялось во Дворце культуры.
— Встреча проходила в течение двух часов. Жители городского округа обсудили текущие вопросы. Всего на встречу пришли 20 человек, — отметил сотрудник Дворца культуры.
Отметим, что подобные встречи в городском округе Щербинка проходят регулярно. Жители задали интересующие их вопросы, узнали о прививках, сезонных заболеваниях и местах для медицинских обследований.
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