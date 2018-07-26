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Дополнительный транспорт пустят до «Самара Арены» в день матча «Крылья Советов» — ЦСКА
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Дополнительный транспорт пустят до «Самара Арены» в день матча «Крылья Советов» — ЦСКА 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
Болельщиков начнут забирать с автобусных и трамвайных остановок за 4 часа до начала встречи. 31 июля, в день первой игры «Крыльев Советов» в Премьер-лиге для болельщиков пустят дополнительные маршруты до «Самара Арены». Фанатов начнут забирать в 16:00. Трамваи маршрута S5k соединят стадион с Барбошиной Поляной, а S5 — с железнодорожным вокзалом. Уехать со стадиона на общественном транспорте можно будет через 45 минут после финального свистка. Кроме того, на «Самара Арену» будут ходить автобусы. Номера 50 и 51 пойдут по маршруту п. Красная Глинка — пл. Кирова. От Управленческого проследуют № 1 (до железнодорожного вокзала) и № 210 (до ЦУМ «Самара»). От «Меги» будет ходить № 205 (до речного вокзала) и № 295 (до 6-го причала). Автобус № 67 соединит Крутые Ключи и ж/д вокзал, № 45 — Жигулевские Сады и а/ст «Аврора», № 96 — микрорайон Красный Пахарь и улицу Тухачевского. В этот день болельщики смогут воспользоваться и услугами такси. «Поймать» его можно будет на северной парковке стадиона и со стороны Московского шоссе.
Фото: «Крылья Советов»
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